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Citizen расширила коллекцию Attesa двумя лимитированными сериями часов, в которых основной акцент сделан на необычном использовании натурального перламутра. Новинки получили названия Hazy White и Hazy Black. Они отличаются не только цветом, но и характером оформления: одна модель напоминает о туманном утре, другая получила полностью темную внешность с контрастными светлыми элементами.

В обеих версиях перламутр используется сразу в нескольких частях конструкции. Им украшены основные циферблаты, дополнительные счетчики и кольца под сапфировыми безелями. Благодаря природной структуре материала поверхность меняет оттенок в зависимости от освещения и угла обзора.

Первая модель выполнена в светлой гамме. Ее голубой циферблат переливается разными оттенками, а дополнительные элементы отличаются более выраженным блеском. В свою очередь, вторая модель получила черный циферблат из перламутра и корпус с темным покрытием. На этом фоне выделяются светло-голубые счетчики, серебристые стрелки и часовые метки.

При этом за эффектным оформлением скрывается вполне функциональная начинка. Часы оснащены механизмом Eco-Drive, который преобразует свет в энергию, поэтому регулярно менять батарейку не требуется. Кроме того, встроенный радиоприемник позволяет автоматически корректировать время. Среди возможностей также заявлены мировое время с поддержкой 26 часовых поясов, вечный календарь и секундомер. Корпуса изготовлены из титана, а водонепроницаемость достигает 10 АТМ.

Компания выпустит Hazy White тиражом 2400 экземпляров по цене около 1590 долларов, а Hazy Black — в количестве 2600 штук за 1730 долларов. Продажи в Японии начнутся 3 декабря.

Источник: Notebookcheck