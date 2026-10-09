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Casio представила на американском рынке две новые модели G-Shock из серии Master of G. Часы Frogman GWFD1000BC-1 и Mudmaster GWGB1000-1A3 выполнены в черном цвете с бежевыми акцентами. Обе модели предназначены для использования в сложных условиях, но отличаются конструкцией и возможностями.

Главное различие между новинками заключается в способах взаимодействия со смартфоном. Более дорогая модель Frogman не поддерживает Bluetooth и не работает с мобильным приложением. Вместо этого часы оснащены системой Multi Band 6, которая позволяет корректировать время по радиосигналам. У второй модели такой функции нет, зато часы можно подключить к смартфону и использовать вместе с фирменным приложением.

Mudmaster получили датчики для определения направления движения, высоты, атмосферного давления и температуры. Корпус изготовлен из стали и прочной смолы, а конструкция Carbon Core Guard обеспечивает дополнительную защиту от внешних воздействий. Вес часов составляет 114 г. Такая модель подойдет тем, кому нужны дополнительные инструменты для путешествий и активного отдыха.

Frogman рассчитан прежде всего на любителей дайвинга. Часы выдерживают погружения на глубину благодаря водозащите 20 АТМ и соответствуют международному стандарту ISO для дайверских моделей. Встроенный глубиномер измеряет глубину до 80 м. Также предусмотрены сохранение данных о погружениях, предупреждение о слишком быстром всплытии и отображение информации о приливах. Вес модели составляет 181 г.

Обе новинки оснащены солнечной зарядкой Tough Solar и сапфировым стеклом с антибликовым покрытием. При отсутствии автоматической корректировки времени заявленная погрешность хода составляет +-15 секунд в месяц.

Часы уже доступны в американском интернет-магазине бренда. Стоимость Frogman составляет 1500 долларов США, а Mudmaster оценили в 880 долларов США. Ранее обе модели появились в продаже в Японии, где их стоимость ниже.

Источник: Notebookcheck