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Nike SB и бренд PaisaBoys представили кроссовки P-Rod 1 в версии «Scorpion». Это сигнатурная модель скейтбордиста Пола Родригеса (Paul Rodriguez). Её отделали панелями под кожу экзотических животных: носок голубой под аллигатора, передняя часть коричневая под страуса, а вставка с логотипом Nike на внутренней стороне жёлтая под змею. На подошве нанесены скорпионы, светящиеся в темноте. Такие же скорпионы изображены на серебристых подвесках шнурков в форме пряжек для ремня.

У шнуровки накладки на одной кроссовке синие, на другой красные, а на пятке зелёные вставки с вышитым логотипом Nike. Красные участки выполнены под аллигатора. Логотипы PaisaBoys нанесены на язычки и жёлтые стельки.

Отделка выдержана в духе одежды мексиканских вакеро и чарро, у которых экзотическую кожу используют для сапог и ремней, а пряжки на шнурках играют на ту же тему.

Родригес мексикано-американского происхождения, вырос в Лос-Анджелесе, где работает и PaisaBoys. В скейтерских магазинах кроссовки появятся 4 декабря, а для остальных покупателей выйдут 8 декабря.

За пару в мужских размерах просят 135 долларов.

Источник: Sneaker Bar Detroit