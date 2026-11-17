Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com

Компания Nike показала новые разработки для бега, футбола, баскетбола и повседневной спортивной одежды. Среди главных новинок — кроссовки Vaporfly 5, обновленная технология воздушной амортизации Tuned Air и возвращение семейства Nike Free. Часть представленных решений в дальнейшем планируют использовать в продукции для разных видов спорта.

Презентация прошла в штаб-квартире компании. Одной из основных разработок стала Tuned Air — новый подход к созданию воздушных подушек Nike Air. Цифровые технологии позволяют менять их конструкцию и подбирать характеристики амортизации с учетом особенностей конкретного вида спорта.

Кроме того, компания показала куртку Therma-FIT AIR Jacket. В ее конструкции предусмотрены специальные воздушные секции, объем которых можно регулировать. Это позволяет менять теплоизоляцию в зависимости от температуры и физической активности. В будущем подобное решение появится и в повседневной одежде компании.

Еще одна новинка — возвращение обувной линейки Free. Первыми обновление получат модели Free 3.0 и 5.0. Также производитель расширит семейство Mind, добавив к уже выпущенной модели Mind 001 еще четыре продукта, включая кроссовки и носки.

В беговой категории представили Vaporfly 5 с обновленной конструкцией и дополнительной амортизацией. Компания также готовит Vomero 19, предназначенные для повседневных тренировок. Для женского футбола разработана отдельная линейка экипировки Fenom System, а ассортимент одежды Nike Pro пополнится новыми моделями для разных видов тренировок.

В баскетбольном направлении показали Book 3 — очередные именные кроссовки Девина Букера. Для любителей походов и бега по пересеченной местности готовятся две модели ACG: Kigerfly и Kiger Hike.

Помимо этого, компания представила концепции Project Ride и Morpho X. Первая предусматривает сочетание мягкой амортизации с внешним каркасом, вторая использует специальную пену, разработанную на основе технологий беговой обуви.

Цены и даты начала продаж большинства новинок пока не объявлены. Дополнительную информацию компания обещает раскрыть в ближайшие месяцы.

Источник: Gadgets360