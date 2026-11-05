Nike и SKIMS выпустят три версии кроссовок Waffle Racer с дизайном 1970-х годов

Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com

Nike и бренд SKIMS Ким Кардашьян готовят совместную коллекцию кроссовок Waffle Racer, сохранившую оригинальную конструкцию беговой модели конца 1970-х годов. В отличие от предыдущей совместной разработки на базе Nike Air Rift, дизайнеры не стали заметно менять силуэт обуви, ограничившись цветовыми вариантами и небольшими деталями оформления.

Коллекция NikeSKIMS Waffle Racer будет включать три версии: Baroque Brown в коричневых тонах, Light Bone/Varsity Red в светлой расцветке с красными элементами и Thunder Blue в насыщенном синем цвете. На всех парах появится совместная маркировка NikeSKIMS на язычке, а верх останется практически без дополнительных логотипов и декоративных элементов.

Коллекция рассчитана исключительно на женскую аудиторию. Стоимость одной пары составит 130 долларов. Продажи запланированы на 10 ноября 2026 года через сайты Nike и SKIMS, а также в отдельных розничных магазинах.

Для коллекции подготовили специальную упаковку с фирменной коробкой, мешком для обуви и дополнительным комплектом шнурков. При этом основное внимание уделили не переосмыслению архивной модели, а сохранению её узнаваемого облика. Предыдущая коллаборация Nike и SKIMS с кроссовками Air Rift, напротив, заметно изменила исходную конструкцию обуви.

Источник: hypebeast