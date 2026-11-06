Настоящий метеорит вместо привычного циферблата, и ни одного одинакового экземпляра: японская Knis выпустила всего 100 таких часов

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Японская компания Knis отметила пятилетие выпуском особой версии механических часов с циферблатом из настоящего метеорита. Модель выйдет ограниченной серией, при этом рисунок на каждом циферблате будет отличаться, поскольку для его изготовления используют фрагменты природного материала с собственной структурой.

Автор: Knis Источник: en.knis-kyoto.com

Основой для необычной отделки стал железный метеорит, найденный в Швеции. Его возраст и происхождение придают часам особенность, которую невозможно повторить обычными способами обработки металла. Поверхность материала покрыта характерным узором из пересекающихся линий. Он известен как видманштеттенова структура и образовался в результате чрезвычайно медленного охлаждения вещества в космосе. Именно поэтому каждый кусок метеорита имеет собственный рисунок, который сохраняется при изготовлении циферблата.

Автор: Knis Источник: en.knis-kyoto.com

Для юбилейной версии компания выбрала корпус из нержавеющей стали с покрытием под розовое золото. Его диаметр составляет 38 мм. Внешний вид дополняет ремешок из крокодиловой кожи, а циферблат закрывает сапфировое стекло с антибликовым покрытием.

Автор: Knis Источник: en.knis-kyoto.com

Часы работают на японском автоматическом механизме Miyota 8215. Он поддерживает ручной завод и обеспечивает запас хода до 42 часов. Также предусмотрена остановка секундной стрелки при настройке времени. Водонепроницаемость корпуса достигает 10 ATM.

В Японии стоимость новинки составляет около 690 долларов. В британском интернет-магазине производителя модель оценена примерно в 840 долларов. Всего выпустят 100 экземпляров.

Источник: Notebookcheck

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