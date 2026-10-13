Легче бутылки воды и занимает минимум места в рюкзаке: FLFQ-Aloner представила доступную палатку Roamer весом 744 г

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| Новость | Одежда и аксессуары

Компания FLFQ-Aloner, ранее выпустившая надувной гамак-палатку, представила новую разработку для любителей походов. Модель Roamer рассчитана на одного человека и отличается компактной упаковкой, небольшим весом и конструкцией с двумя стенками. Палатку можно использовать в пеших походах, велопутешествиях и поездках на байдарках.

Автор: FLFQ-Aloner Источник: newatlas.com

В сложенном виде модель занимает около 3,1 л, а размеры упаковки составляют 18 x 15 см. Полностью собранный для переноски комплект весит 744 г.

Автор: FLFQ-Aloner Источник: newatlas.com

В отличие от многих сверхлегких моделей, новинка получила две отдельные части: внешний тент для защиты от дождя и внутреннюю секцию с сетчатыми стенками. Такая конструкция улучшает циркуляцию воздуха и помогает уменьшить образование конденсата внутри палатки. Размер спального места составляет 226 x 90 см.

Автор: FLFQ-Aloner Источник: newatlas.com

Для установки используются треккинговые палки, которые туристы обычно берут с собой в поход. При необходимости их можно заменить подходящими по длине ветками или закрепить палатку между деревьями. Внутри предусмотрены крючок для фонаря и карманы для хранения мелких вещей. Производитель позиционирует новинку как трехсезонную модель.

Сейчас производитель предлагает новинку на краудфандинговой платформе Kickstarter по цене от $200. После выхода в свободную продажу стоимость планируют поднять до $350.

Источник: Newatlas

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