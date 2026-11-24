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Kith, ASICS и Star Wars переиздают кроссовки Gel-Lyte III «Дарт Вейдер» спустя 18 лет после выхода оригинала. Его придумал Ронни Фиг (Ronnie Fieg), который тогда ещё работал в нью-йоркском магазине David Z., и лицензии на франшизу у той пары не было. Прозвище модель получила из-за глянцевых накладок из чёрной лакированной кожи и красных акцентов, которые напоминали коллекционерам злодея из «Звёздных войн». Теперь это официальный совместный проект в составе коллекции Kith на тему ситхов. На стельках изображён сам Вейдер.

Автор: Kith / ASICS / Star Wars Источник: sneakerbardetroit.com

Большая часть дизайна осталась прежней, но логотипы на пятках теперь разные: на одной кроссовке Kith, на другой ASICS, тогда как в 2008 году на обеих стоял ASICS.

Упаковка тоже особая: в комплекте идёт руководство по переводу на ауребеш, письменный язык, который встречается во всей саге «Звёздных войн».

Автор: Kith / ASICS / Star Wars Источник: sneakerbardetroit.com Автор: Kith / ASICS / Star Wars Источник: sneakerbardetroit.com Автор: Kith / ASICS / Star Wars Источник: sneakerbardetroit.com

Продажи пройдут в формате розыгрыша через сайт и приложение Kith, а также в магазинах бренда.

Источник: Sneaker Bar Detroit