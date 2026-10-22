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Seiko и японская сеть часовых магазинов TiCTAC представили новую лимитированную модель механических часов HZB002J. Новинка получила кремово-белый циферблат и светящиеся метки с оттенком, имитирующим старение.

Модель продолжает совместную серию двух компаний, которая существует с 2019 года. В дизайне новинки сочетаются черты классических часов и моделей для активного использования. При этом основное внимание уделено оформлению циферблата: его кремовый оттенок выглядит мягче обычного белого и может меняться в зависимости от освещения.

Крупные цифры 6 и 12 дополняют тонкие часовые метки, покрытые люминесцентным составом теплого цвета. Такое решение напоминает покрытие старых часов, которое со временем приобретает желтоватый оттенок. Черные стрелки характерной формы и секундная стрелка с заостренным наконечником поддерживают общий винтажный стиль. На отметке «3 часа» расположено окошко даты.

Корпус выполнен из нержавеющей стали, его диаметр составляет 40 мм, а толщина — 11 мм. Циферблат закрыт изогнутым стеклом Hardlex. Часы комплектуются стальным браслетом с тремя рядами звеньев и раскладывающейся застежкой. При необходимости его можно заменить другим ремешком.

Внутри установлен автоматический механизм 4R35 с запасом хода до 41 часа. Он поддерживает остановку секундной стрелки при настройке времени. Прозрачная задняя крышка позволяет рассмотреть работу механизма, а водонепроницаемость корпуса заявлена на уровне 10 АТМ.

Новинка поступит в продажу исключительно на японском рынке. Продажи начнутся 24 октября, цена составит около 350 долларов США. Приобрести часы можно будет в магазинах TiCTAC и через интернет-магазин сети.

Источник: Notebookcheck