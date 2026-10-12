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Citizen представила две новые модели женских часов xC с витражным рисунком на циферблате. Новинки отличаются формой корпуса и цветовым оформлением, а их выпуск ограничат несколькими тысячами экземпляров на весь мир. Обе версии получили бриллианты, выращенные в лаборатории, и работают от света без необходимости регулярно менять батарейку.

Первая модель выделяется вытянутым циферблатом насыщенного красного цвета. Его поверхность украшена узором, напоминающим цветное витражное стекло. Корпус и браслет изготовлены из нержавеющей стали с серебристым покрытием. Бриллиант разместили в нижней части циферблата.

Вторая версия получила круглый корпус и отделку в оттенке розового золота. Такой же цвет использован в оформлении металлического браслета. Циферблат выполнен в похожем стиле, однако драгоценный камень находится в другом месте: у отметки «10 часов», а не в нижней части, как у первой модели.

Внутри обеих новинок установлен механизм H060 с тремя стрелками и окошком даты. Для обозначения времени используются римские цифры и штриховые метки. Часы оснащены системой Eco-Drive, которая преобразует свет в энергию, поэтому обычная замена батарейки им не требуется. Еще одна особенность — радиоуправление, позволяющее корректировать показания времени по радиосигналу.

В Японии продажи обеих моделей начнутся 5 ноября. Модель с вытянутым циферблатом оценили примерно в 550 долларов США, а выпустят ее тиражом 1200 экземпляров. За версию с круглым циферблатом попросят около 520 долларов США, а количество выпущенных часов ограничат 1100 экземплярами по всему миру.

Источник: Notebookcheck