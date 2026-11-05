HOKA и Marni превратили беговые Clifton 11 в дизайнерские кроссовки с металлическими деталями

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Компания HOKA и модный дом Marni представили совместную версию беговых кроссовок Clifton 11. Модель сохранила спортивную конструкцию оригинала, но получила волнообразные силиконовые элементы, металлическую фурнитуру и необычные цветовые сочетания. Коллекция включает три варианта оформления: чёрный, оранжевый и белый.

В основе обуви осталась инженерная платформа HOKA: верх из технологичной сетки сочетается с промежуточной подошвой из компрессионно формованной пены EVA. Геометрия Smooth MetaRocker помогает перекатывать стопу при движении, а конструкция Active Foot Frame фиксирует пятку. Marni сосредоточилась на внешнем оформлении, добавив объёмные силиконовые линии, которые проходят от средней части обуви к пятке, и контрастную текстильную отделку мягкого воротника.

Цветовые версии отличаются не только оттенками. Чёрная модель выполнена почти полностью в тон, но получила кремовую внутреннюю отделку и красные петли для шнурков. Оранжевая сочетает яркий верх с белой подошвой, серебристой полосой и чёрной резиновой накладкой в передней части. Белая версия выделяется серебристой отделкой задника. Все три варианта также получили металлические держатели шнурков, стельки с клетчатым рисунком и контрастные логотипы HOKA и Marni.

В комплект входят три набора шнурков, включая два дополнительных, поэтому оформление можно менять без покупки отдельных аксессуаров. Продажи начнутся 12 ноября 2026 года через магазины и сайт Marni, а 13 ноября кроссовки появятся на площадках HOKA и у отдельных международных продавцов. Цена одной пары составит 275 долларов.

Источник: hypebeast