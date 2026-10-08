Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com

Компания Casio представила три новые версии женских часов Baby-G BA-110 в США. Модели отличаются цветом и оформлением, но имеют одинаковую конструкцию и набор возможностей. Покупателям предложены темно-синий, сиреневый и белый варианты.

Главной особенностью серии стало новое оформление корпуса. Компания использовала глянцевый полимер вместо привычной матовой поверхности, а вокруг циферблата разместила металлические индексы. Благодаря этому знакомая конструкция получила более выразительный внешний вид.

Часы сохранили характерный для серии аналогово-цифровой циферблат со стрелками и электронными дисплеями. При этом корпус у них заметно компактнее, чем у близкой по дизайну модели GA-110. Размеры составляют 46,3 x 43,4 x 15,8 мм, а масса — 45 г.

По возможностям новинки рассчитаны на повседневное использование и сохраняют основные функции серии. Часы выдерживают погружение в воду благодаря водозащите 10 АТМ, поддерживают мировое время, оснащены секундомером, таймером, будильниками и календарем. За подсветку отвечают светящиеся элементы на стрелках и светодиодная подсветка дисплея.

В США все три новинки уже появились в официальном магазине бренда. Цена каждой модели составляет 145 долларов США. Для питания используются две батарейки, которых, по данным производителя, хватает примерно на два года.

Источник: Notebookcheck