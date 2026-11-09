Для погружений под воду и путешествий по разным странам: Timex представила две механические модели с швейцарскими механизмами

Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com
| Новость | Одежда и аксессуары

Timex представила обновленные версии двух механических часов из коллекции Atelier — Marine M1a и GMT24 M1a. Производитель изменил оформление обеих моделей, сохранив их основное назначение: первая рассчитана на любителей дайверских часов, а вторая позволяет следить за временем в разных часовых поясах.

Автор: Timex Источник: timex.com

Первая модель получила корпус диаметром 41 мм с черным покрытием и новый синий эмалевый циферблат. В тон ему выполнена керамическая вставка вращающегося безеля. Внутри установлен швейцарский автоматический механизм Catena SA 100 с запасом хода до 38 часов. Задняя крышка сделана прозрачной, поэтому можно рассмотреть его работу. Часы оснащены сапфировым стеклом с антибликовым покрытием и выдерживают давление воды до 20 АТМ. Это позволяет использовать их не только в повседневной жизни, но и для занятий водными видами спорта.

Автор: Timex Источник: timex.com

Вторая модель получила более компактный 40-миллиметровый корпус с покрытием цвета темной стали. Черный эмалевый циферблат дополнен красно-синей шкалой, а отдельная стрелка GMT помогает определять время во втором часовом поясе. За работу отвечает швейцарский автоматический механизм Landeron 24 GMT, запас хода которого достигает 40 часов. Водонепроницаемость составляет 10 АТМ.

Автор: Timex Источник: timex.com

Обе модели оснащены светонакопительными метками и стрелками, а также креплениями, позволяющими менять ремешки без специальных инструментов. Покупателям доступны версии с каучуковым ремешком или браслетом из нержавеющей стали. Последний позволяет самостоятельно подогнать длину под размер запястья без обращения в мастерскую.

Стоимость первой модели начинается от 950 долларов за версию с каучуковым ремешком и достигает 1050 долларов за вариант с металлическим браслетом. Вторая версия обойдется в 1350 и 1450 долларов соответственно.

Источник: Gizmochina

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
Об авторе

Мой Youtube канал с подробными обзорами!

Телеграм-канал, где я выкладываю все свои обзоры и подборки, а также публикую информацию о крупных распродажах (купоны, скидки, акции).

Для связи пишите на электронную почту: valeron1984@gmail.com
? 0 160 0
Автор Zloi Рейтинг +5246.20
Блог Одежда и аксессуары 183 1589 RSS
Не упускай интересное! Подпишись на нас в ВК и Telegram.

0 комментариев

Добавить комментарий

Сейчас на главной

Новости

Публикации

«Северянка»: зачем советскую боевую подлодку отправили следить за рыбой

Чтобы заглянуть в море изнутри «Северянки», нужно было придвинуть лицо к маленькому круглому стеклу. Диаметр иллюминатора составлял всего 13 сантиметров. За ним могли появиться сельдь, медузы или...

Кто превратил Салем в страшную сказку: ни костров, ни жриц вуду, ни романа с Проктором

Ведьм в Салеме не сжигали, роман Абигейл с Проктором выдумал Артур Миллер, а Титубу «сделали» африканкой через двести лет. Разбираем, кто и зачем придумал главные мифы.

Паровой молот Нэсмита: как одна машина изменила тяжёлую ковку металла

В кузнице начала XIX века размер поковки упирался не только в мастерство кузнеца. Чем массивнее становился вал, якорь или деталь паровой машины, тем труднее было нанести по раскалённому металлу...

✦ ИИ  Как работает QR-код? Зачем нужны три чёрных квадрата и что находится в четвёртом углу

Нормальные люди открывают камеру телефона в кафе, чтобы посмотреть меню, заказать бургер и забыть. Я — нет. Я зависаю над этой дурацкой черно-белой заплаткой на салфетке как...

Обзор портативного паяльника Alientek T90C: 28 Вольт питания, ножевое жало и тесты термостабилизации

Современная портативная паяльная техника переживает период активной эволюции, обусловленный внедрением высокоскоростных протоколов передачи питания и миниатюризацией микроконтроллерных систем...

✦ ИИ  Разбор ZIP в CPython 3.12.14: как testzip пропускает повреждённый дубликат

Четыре ZIP прошли проверку CRC, но только один содержал нужный комплект. Синтетический опыт в Linux показывает, зачем сравнивать пути и SHA-256. Материал подготовлен с использованием ИИ.