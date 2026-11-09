Для погружений под воду и путешествий по разным странам: Timex представила две механические модели с швейцарскими механизмами

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Timex представила обновленные версии двух механических часов из коллекции Atelier — Marine M1a и GMT24 M1a. Производитель изменил оформление обеих моделей, сохранив их основное назначение: первая рассчитана на любителей дайверских часов, а вторая позволяет следить за временем в разных часовых поясах.

Первая модель получила корпус диаметром 41 мм с черным покрытием и новый синий эмалевый циферблат. В тон ему выполнена керамическая вставка вращающегося безеля. Внутри установлен швейцарский автоматический механизм Catena SA 100 с запасом хода до 38 часов. Задняя крышка сделана прозрачной, поэтому можно рассмотреть его работу. Часы оснащены сапфировым стеклом с антибликовым покрытием и выдерживают давление воды до 20 АТМ. Это позволяет использовать их не только в повседневной жизни, но и для занятий водными видами спорта.

Вторая модель получила более компактный 40-миллиметровый корпус с покрытием цвета темной стали. Черный эмалевый циферблат дополнен красно-синей шкалой, а отдельная стрелка GMT помогает определять время во втором часовом поясе. За работу отвечает швейцарский автоматический механизм Landeron 24 GMT, запас хода которого достигает 40 часов. Водонепроницаемость составляет 10 АТМ.

Обе модели оснащены светонакопительными метками и стрелками, а также креплениями, позволяющими менять ремешки без специальных инструментов. Покупателям доступны версии с каучуковым ремешком или браслетом из нержавеющей стали. Последний позволяет самостоятельно подогнать длину под размер запястья без обращения в мастерскую.

Стоимость первой модели начинается от 950 долларов за версию с каучуковым ремешком и достигает 1050 долларов за вариант с металлическим браслетом. Вторая версия обойдется в 1350 и 1450 долларов соответственно.

Источник: Gizmochina