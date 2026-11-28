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Citizen расширила линейку Axiom сразу восемью версиями часов, но технических новинок среди них нет. Производитель сделал ставку на сочетание отделки корпуса, ремешков и оформления циферблата. Все модели получили 40-миллиметровый корпус, а цены на американском рынке составили от 350 до 495 долларов.

Часы сохранили характерную для Axiom конструкцию с минеральным стеклом от края до края, без выступающего металлического безеля. Вместо традиционных часовых меток в некоторых версиях установлены 11 небольших бриллиантов. Покупателям предлагают корпуса из нержавеющей стали, варианты с золотистым покрытием и чёрным ионным напылением. Можно выбрать металлический браслет или кожаный ремешок.

Внутри установлен механизм Eco-Drive, который получает энергию от окружающего света и не требует регулярной замены батарейки. Часы показывают время двумя стрелками и оснащены календарём. При этом Citizen не позиционирует Axiom как спортивную модель: корпус защищён только от брызг, поэтому плавать в таких часах не рекомендуется.

Самая доступная версия AU2000-58F стоит 350 долларов. Модели с кожаным ремешком оценили в 375 долларов, варианты с металлическим браслетом — в 425 долларов. Версии с 11 бриллиантами обойдутся в 450-495 долларов. Все восемь исполнений уже появились в американском каталоге Citizen, хотя часть моделей временно отсутствует в продаже.

Источник: citizenwatch