Citizen представила часы с Микки Маусом, которые выглядят как миниатюрное футбольное поле

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Citizen выпустила новые часы Touchdown Mickey, созданные совместно с Disney. Модель посвящена американскому футболу, а ее главным украшением стало изображение Микки Мауса с мячом на фоне циферблата, оформленного в стиле спортивной площадки. Новинка рассчитана на поклонников Disney и тех, кто собирает тематические часы.

Вместо обычных часовых делений на циферблате использованы обозначения X и O, знакомые по схемам американского футбола. Дополняют их стрелки, указывающие направление движения игроков. По краю размещены линии, напоминающие разметку футбольного поля. Таким образом, оформление часов отсылает не только к персонажу Disney, но и непосредственно к спортивной тематике.

Модель получила корпус из нержавеющей стали диаметром 44,3 мм с серым покрытием и черный кожаный ремешок. Защиту циферблата обеспечивает выпуклое минеральное стекло. Стрелки и элементы разметки покрыты люминесцентным составом, поэтому время можно увидеть даже при недостаточном освещении.

Внутри установлен кварцевый механизм J810 с фирменной технологией Eco-Drive. Он получает энергию от естественного и искусственного освещения и накапливает ее во встроенном перезаряжаемом элементе. Благодаря этому менять обычную батарейку владельцу не потребуется. Водонепроницаемость составляет 10 АТМ. Часы выдерживают плавание и контакт с водой, но не рассчитаны на подводные погружения с аквалангом.

Новинка уже поступила в продажу в США. Стоимость модели составляет 395 долларов.

Источник: Gizmochina