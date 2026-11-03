Циферблаты из натурального перламутра и титановые корпуса: Casio представила новые Oceanus Manta

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Casio представила две новые модели премиальных часов Oceanus Manta. Обе новинки получили циферблаты из натурального перламутра, который меняет оттенок в зависимости от освещения. Часы выполнены в единой серебристо-белой гамме и отличаются прежде всего размерами и набором возможностей.

В оформлении использованы белые сапфировые безели и синие стрелки. Корпуса и браслеты изготовлены из титана, а циферблаты защищены сапфировым стеклом с антибликовым покрытием. Таким образом, компания сделала ставку на сочетание светлого оформления и материалов, характерных для дорогих моделей серии.

Одна из новинок стала более крупной и функциональной версией. Диаметр ее корпуса составляет 42,8 мм. Модель оснащена хронографом с тремя дополнительными шкалами и указателем даты. Предусмотрены подключение к смартфону по Bluetooth, автоматическая настройка времени по радиосигналу Multiband 6 и подзарядка от солнечного света. Функция мирового времени поддерживает 27 городов.

Вторая модель получила корпус диаметром 29,7 мм. Вместо сложного циферблата с дополнительными шкалами здесь используется классическая конструкция с тремя стрелками и указателем даты. Подключения к смартфону нет, но сохранены солнечная подзарядка, радиосинхронизация и мировое время. На безеле размещены названия крупных городов, позволяющие ориентироваться в часовых поясах.

Предзаказы на обе модели уже принимают в Японии, а начало продаж запланировано на конец ноября. Компания оценила первую версию примерно в 1500 долларов, а другую модель примерно в 1250 долларов. О сроках выхода новинок на других рынках пока не сообщается.

Источник: Notebookcheck