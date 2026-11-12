Циферблат в стиле «Звездных войн» и титановый корпус: Citizen представила новые Attesa Death Star Phase Model

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Компания Citizen представила новую лимитированную модель часов по мотивам «Звездных войн». Новинка получила название Attesa Death Star Phase Model и посвящена знаменитой космической станции Галактической Империи. Ее изображение заменило привычный индикатор фаз Луны.

Часы выполнены в черном цвете. Корпус диаметром 41,5 мм изготовлен из легкого титанового сплава, а браслет получил аналогичное покрытие. Главный тематический элемент находится в нижней части циферблата: вместо обычного изображения Луны здесь используется «Звезда смерти». При этом остальное оформление оставлено достаточно сдержанным.

За работу часов отвечает механизм H874 Eco-Drive, использующий энергию света. Он оснащен системой Luna Program, которая самостоятельно рассчитывает положение лунных фаз и обновляет соответствующие показания. Предусмотрена даже возможность выбора отображения для Северного или Южного полушария. Среди других возможностей — автоматическая корректировка времени по радиосигналу, вечный календарь и функция мирового времени.

При включенном режиме энергосбережения часы могут обходиться без подзарядки до 2,5 года. Также предусмотрены сапфировое стекло и защита от воды 10 АТМ.

В Японии новинка уже поступила в продажу. Местные продавцы оценили ее в 1020 долларов США. На американском сайте производителя указана цена 1500 долларов США.

Источник: Notebookcheck