Черный металл и синие детали: Casio представила новые G-Shock Luxe Black с Bluetooth и водонепроницаемостью 20 АТМ

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| Новость | Одежда и аксессуары

Компания Casio раскрыла подробности о часах G-Shock GBM-2100LXB-1A2, которые пополнят серию Luxe Black. Модель появилась на официальном сайте бренда. Часы получили черный корпус с металлическим безелем, синие элементы оформления и поддержку подключения к смартфону. Также предусмотрены солнечная зарядка и водонепроницаемость 20 АТМ.

Автор: Casio Источник: www.casio.com

Внешне новинка напоминает другие модели семейства GBM-2100, известного восьмиугольной формой безеля. Модель изготовили из нержавеющей стали и покрыли черным составом. Циферблат выполнен в темных тонах и дополнен клетчатым рисунком, а синие акценты выделяют отдельные элементы. Черный ремешок изготовлен из полимерного материала.

Часы сочетают обычные стрелки с цифровым экраном, на котором отображается дополнительная информация. Благодаря Bluetooth часы можно связать со смартфоном, в том числе для автоматической настройки времени. Предусмотрена работа с 38 мировыми часовыми поясами. В числе дополнительных возможностей есть секундомер, таймер и будильник. Для использования в темноте установлена двойная светодиодная подсветка.

За питание отвечает система Tough Solar, которая позволяет восполнять заряд аккумулятора с помощью света. Водонепроницаемость соответствует требованиям для плавания и других занятий на воде. Таким образом, модель сочетает функции электронных часов с аналоговым циферблатом и оформление в черном цвете.

Официальная стоимость и дата начала продаж пока не объявлены. При этом вьетнамский продавец указывает ноябрь как предполагаемый срок выхода новинки. По его данным, цена может составить около 280 долларов США.

Источник: Notebookcheck

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
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