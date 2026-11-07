Часы в стиле рояля с зеркально-черным циферблатом: Franck Muller представила Grand Curvex с запасом хода на целую неделю

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Японский рынок пополнился лимитированной серией механических часов Franck Muller Grand Curvex. При создании новинки производитель обратился к дизайну концертных роялей: главной особенностью стал глубокий черный блеск циферблата, а внутри установили механизм, способный обходиться без подзаводки почти неделю.

Автор: Franck Muller Источник: prtimes.jp

Добиться характерного зеркального эффекта удалось с помощью 20 слоев черной эмали. В результате поверхность циферблата напоминает отполированный корпус музыкального инструмента. От привычного оформления с многочисленными цифрами и делениями производитель отказался. На черном фоне остались только стрелки, название бренда и небольшой индикатор, показывающий, сколько времени часы еще смогут работать без подзаводки.

Автор: Franck Muller Источник: prtimes.jp

За точность хода отвечает механизм собственной разработки бренда. Он получил ручной завод и рассчитан примерно на 170 часов автономной работы. Это означает, что владельцу не придется ежедневно заводить часы: полного запаса энергии хватает приблизительно на семь суток. При этом периодически пополнять его все же необходимо, поскольку автоматического подзавода в этой модели нет.

Часы выполнены в фирменном корпусе с плавными изгибами. Покупателям предложат два варианта отделки с использованием нержавеющей стали и 18-каратного желтого золота.

Продажи на территории Японии должны стартовать 12 ноября. Стоимость часов начинается примерно с $30 400 за версию тиражом 50 экземпляров. Более редкое исполнение, выпущенное в количестве 20 штук, оценено примерно в $36 800.

Источник: Notebookcheck

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