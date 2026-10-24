Casio выпустила G-Shock с магнитной минутной стрелкой: она сама возвращается на место после ударов

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Casio выпустит в США часы G-Shock GAC-2500 с магнитным механизмом стрелки, который помогает ей возвращаться в правильное положение после сильных ударов. Новинка сохранила аналоговый циферблат и защиту от воды на глубине до 200 метров. Продажи четырёх цветовых версий начнутся 6 ноября, цена составит $145.

Автор: Casio Источник: www.casio.com

Механизм Magnetic Holding Structure удерживает минутную стрелку магнитной силой, а не жёстким креплением к центральной оси. При сильном ударе или вибрации стрелка может временно сместиться, но система должна автоматически вернуть её в правильное положение в течение нескольких минут. Корпус размером 46,7 x 44,5 x 12,7 мм весит 47 г. Корпус и ремешок изготовлены из биологического сырья на основе полимеров.

Вместо цифрового экрана часы получили классический циферблат с часовой и минутной стрелками, отдельным индикатором секунд и трёхсекционным окошком даты. Также предусмотрены янтарная светодиодная подсветка, секундомер на 30 минут и функция временного отвода стрелок, чтобы они не закрывали дату или дополнительный индикатор. Остановить секундную стрелку можно вручную, чтобы продлить срок службы батареи CR1025: заявленная оценка составляет около двух лет.

В США появятся четыре версии: чёрная GAC-2500-1A, тёмно-зелёная GAC-2500-3A, белая GAC-2500-7A и жёлтая GAC-2500-9A. Серия продолжает идею первых G-Shock DW-5000C, выпущенных в 1983 году, но переносит её в полностью аналоговый формат.

Источник: casio

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Автор Artur_Novikov Рейтинг +109.40
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