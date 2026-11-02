Casio вернула ретрофутуристичный стиль в часах LF-40W с графической индикацией секунд

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Японская Casio представила серию цифровых часов LF-40W с необычным вертикальным дисплеем. Вместо привычного экрана с цифрами производитель использовал дополнительную графическую индикацию: три горизонтальные полосы показывают состояние настроек и ход секунд. Новинка поступит в продажу в трёх цветах.

Верхняя часть дисплея отображает время, а расположенные ниже полосы выполняют несколько функций. Первая показывает, включены ли будильник, ежечасный сигнал, звуки кнопок и переход на летнее время. Две другие связаны с секундомером времени: средняя отображает его ход с шагом 10 секунд, нижняя — с шагом в одну секунду. Благодаря этому часть информации видна одновременно, без переключения между режимами.

Часы получили прямоугольный пластиковый корпус размером 37,8 x 33,7 x 8,6 мм и весят всего 23 г. Ремешок изготовлен из биопластика на основе возобновляемого органического сырья. Он рассчитан на запястье окружностью 125-200 мм. Встроенная батарейка CR1616 обеспечивает около трёх лет работы, а светодиодная подсветка светится янтарным цветом.

Модель поддерживает мировое время для 48 городов в 31 часовом поясе, позволяет сохранять время четырёх выбранных городов и оснащена секундомером с точностью до 1/100 секунды. Есть таймер обратного отсчёта на 24 часа и пять будильников. Точность хода составляет +-30 секунд в месяц. В Японии часы оценили в 4400 иен (около 28 долларов). Предусмотрены чёрная, тёмно-синяя и светлая расцветки.

Источник: casio