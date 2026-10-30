Casio представила механические часы CMK-100: титан, сапфир и защита от воды на 100 метров

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Японская Casio представила серию механических часов CMK-100 в пяти вариантах исполнения. Модели сочетают титановый корпус диаметром 38 мм, сапфировое стекло и водонепроницаемость до 100 метров. При этом масса версий с ремешками составляет всего 54-55 г, что делает их достаточно лёгкими для повседневного ношения.

Корпус толщиной 11,4 мм изготовлен из титана и получил покрытие из карбида титана (TiC), повышающее устойчивость поверхности к царапинам. Завинчивающиеся заводная головка и задняя крышка обеспечивают герметичность. Циферблат имеет матовую текстуру, а крупные арабские цифры покрыты несколькими слоями люминесцентного состава для лучшей видимости в темноте.

Внутри установлен японский автоматический механизм с 21 камнем, частотой 21 600 полуколебаний в час и запасом хода около 42 часов. Он поддерживает ручной завод и остановку секундной стрелки при настройке времени. Заявленная точность составляет от −20 до +40 секунд в сутки. Предусмотрен также индикатор даты и защита от магнитных воздействий.

Часы выйдут в пяти версиях с разными ремешками и отделкой корпуса. Самая доступная CMK100TC-1A с чёрным циферблатом и нейлоновым ремешком оценена в $320. Версии с кожаными и серыми нейлоновыми ремешками стоят $350-375, а исполнение CMK100TD-1A с полноценным титановым браслетом обойдётся в $440. Продажи в США Casio планирует начать в ноябре 2026 года.

Источник: casio