Металлические часы получили корпус, вдохновлённый японским жуком-носорогом, а ради компактности инженерам пришлось уменьшить толщину механизма. При этом новинка сохранила ударопрочность и водонепроницаемость до 200 метров.

Дизайн серии G-Shock 2500 разработал коллектив Casio под руководством Ёсукэ Нагаямы, отвечающего за внешний вид часов G-Shock с 2020 года. В основу концепции легли сразу два образа: японский жук-носорог кабутому́си и оригинальные G-Shock DW-5000C 1983 года. Металлический корпус получил скульптурные изгибы, а выступающие стрелки и часовые метки создают эффект объёмного городского рельефа на циферблате.

Разработка оказалась сложнее, чем рассчитывали дизайнеры. Первые прототипы получились слишком массивными из-за конструкции с магнитным удержанием стрелок и дополнительных функций циферблата. Casio пришлось сделать механизм тоньше. В результате GMC-2500 получили размеры 46,7 x 43,8 x 12,9 мм. Масса составляет 68 г с полимерным ремешком и 138 г со стальным браслетом. Часы выдерживают удары и давление воды на глубине до 200 метров.

В правой части циферблата расположен трёхсекционный индикатор, который отображает дату, продолжительность работы секундомера или выбранную настройку. Левый малый циферблат с секундной стрелкой можно отключить для экономии энергии. Батарейка CR1025 рассчитана примерно на два года работы. Предусмотрена и система Shock Release: при сильном ударе минутная стрелка может сместиться, а затем вернуться в исходное положение. Всего серия включает девять вариантов, в том числе пластиковые GAC-2500 и металлические GMC-2500. В США цены составляют от 145 до 350 долларов в зависимости от исполнения.

Источник: hypebeast