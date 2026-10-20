Casio готовит доступные G-Shock к мировому запуску в следующем месяце: новые часы получат стрелочный циферблат и защиту от ударов

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Casio готовит к выпуску две новые серии часов G-Shock с полностью аналоговым циферблатом. Две модели уже появились в тизерных публикациях официальных аккаунтов бренда. Дополнительные изображения также разместил аккаунт G-Shock Milano. Поскольку анонсы выходят сразу в нескольких регионах, новинки могут дебютировать на мировом рынке в ноябре.

Автор: gshock_us Источник: www.g-central.com

Обе серии сохранят основные особенности G-Shock, включая защиту от ударов и водонепроницаемость 20 АТМ. При этом производитель предложит два варианта исполнения. GMC-2500 получит корпус из нержавеющей стали, а GAC-2500 будет выполнена из полимера. Таким образом, покупатели смогут выбрать между металлической и более доступной версией часов.

Стоимость моделей также будет различаться. За GAC-2500 планируют просить около 145 долларов США, тогда как цена GMC-2500 начнется с 280 долларов США. Если эти расценки сохранятся к моменту выхода, полимерная версия станет одним из наиболее доступных вариантов G-Shock с полностью стрелочным циферблатом.

По количеству функций новые часы уступают некоторым моделям бренда с цифровым экраном. Однако у них предусмотрен режим сна, который позволяет экономить заряд батареи. При его использовании срок службы элемента питания может увеличиться примерно с двух до пяти лет. Это позволит реже менять батарейку, хотя фактическая продолжительность работы будет зависеть от использования часов.

Сейчас компания не объявила точную дату начала продаж новинок. Тем не менее появление тизеров на страницах G-Shock в разных странах указывает на подготовку к международному запуску. Если предположения подтвердятся, обе серии могут поступить в продажу уже в ноябре. До официального анонса подробности о доступности часов на отдельных рынках остаются неизвестными.

Источник: G-central

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