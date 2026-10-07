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Casio представила три новые компактные модели G-Shock GMA-S160. Часы получили узнаваемый дизайн серии, но отличаются необычным оформлением корпуса и браслета, которые визуально объединены в одну конструкцию. Новинки рассчитаны на повседневное использование и сохранили основные особенности классических G-Shock.

В серию вошли три варианта оформления. Одна модель выполнена в черном цвете, другая получила темно-синий оттенок, а третья отличается светлым кремовым оформлением. Все три версии имеют одинаковые размеры — 40,7 x 35,7 x 10,8 мм, а вес каждой составляет 31 г.

Главной особенностью внешнего вида стало соединение браслета с корпусом. Переход между ними сделан практически незаметным, поэтому часы выглядят как цельная конструкция. Циферблат получил покрытие с металлическим эффектом, хотя при изготовлении корпуса и других элементов используется преимущественно смола. В конструкции также применен биоразлагаемый материал.

По набору возможностей новинки остаются типичными представителями G-Shock. Часы получили водозащиту 20 АТМ и оснащены секундомером, функцией второго часового пояса и календарем. Для работы подсветки используется система Super Illuminator, а одной батарейки хватает примерно на три года.

В Европе все три версии уже поступили в продажу, а купить их можно в разных странах по цене около 120 долларов США.

Источник: Notebookcheck