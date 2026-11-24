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Компания Citizen представила новую модель механических часов Series8 831. Новинка пополнила премиальную линейку производителя и получила ограниченный тираж.

Внешне часы выполнены в классическом стиле. Корпус изготовлен из нержавеющей стали и имеет диаметр 40 мм. Главной особенностью оформления стал циферблат насыщенного бордового цвета с градиентным эффектом и текстурированной поверхностью. В зависимости от освещения его оттенок может выглядеть по-разному. Для защиты используется сапфировое стекло с покрытием против бликов и царапин.

Внутри установлен автоматический механизм 9051. Он обеспечивает до 42 часов работы без дополнительного завода. Одной из особенностей конструкции стала защита от магнитных полей мощностью до 16 000 А/м. Это позволяет снизить влияние окружающей электроники на точность механических часов. Такая защита особенно актуальна при постоянном использовании смартфонов, ноутбуков и других устройств.

Еще одна характеристика модели — водонепроницаемость до 10 АТМ. Часы можно использовать во время плавания, хотя для дайвинга они не предназначены. В комплект входит кожаный ремешок с раскладывающейся застежкой.

Новинка уже поступила в продажу на американском сайте компании. Стоимость составляет 1125 долларов США. При этом все 600 выпущенных часов предназначены для мирового рынка, а индивидуальной нумерации у экземпляров не будет.

Источник: Gizmochina