Birkenstock выпустила необычную обувь на стыке кроссовок и сабо

Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com
| Новость | Одежда и аксессуары

Компания Birkenstock представила новую версию модели 1774 Uerzell, которая объединяет конструкцию шнурованных кроссовок с открытой пяткой классических сабо. Обувь разработана совместно с французским дизайнером Тибо Денисом (Thibo Denis) и стала третьей главой сотрудничества с премиальной линейкой Birkenstock 1774.

Автор: Birkenstock Источник: www.birkenstock.com

Новая коллекция включает три цветовых варианта: Cuoio, Caccia и Wine. Наиболее необычно выглядит версия Caccia с замшевым верхом оливково-зелёного оттенка. Вместо привычной для кроссовок закрытой конструкции пятки здесь используется открытая задняя часть, а массивная подошва визуально отделяет обувь от традиционных моделей бренда.

При этом производитель сохранил характерные для Birkenstock решения. Внутри установлена съёмная анатомическая стелька Deep Blue с покрытием OnSteam, а между верхней частью и внешней подошвой находится заметная пробковая прослойка на основе смеси SBS. Подошва выполнена из термопластичной резины (TR). Верх изготовлен из натуральной замши.

Автор: Birkenstock Источник: www.birkenstock.com

Все три варианта поступили в продажу через Birkenstock 1774 и отдельных розничных партнёров. В США стоимость одной пары составляет 395 долларов. Размерная сетка охватывает европейские размеры от 36 до 47.

Источник: birkenstock

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
? 0 103 0
Автор Artur_Novikov Рейтинг +111.40
Блог Одежда и аксессуары 183 1599 RSS
Не упускай интересное! Подпишись на нас в ВК и Telegram.

0 комментариев

Добавить комментарий

Сейчас на главной

Новости

Публикации

✦ ИИ  Считаю хостел по метрам: что просят франшизы и из чего складывается смета

Франшиза отеля в разговоре обычно живёт на двух картинках: либо дворец из презентации, либо «купи кровати и сдавай». Реальная рамка между ними читается по открытым карточкам. Я снял выдачу раздела...

Паровозы под Лондоном: как в 1863 году заработало первое метро в мире

Утром 10 января 1863 года лондонцы спускались под землю не в электрический поезд, а в деревянные вагоны, за которыми стоял настоящий паровоз. В тоннеле горели газовые лампы, из локомотива...

Медведь на бамбуковой диете: как изменились лапы и зубы большой панды

Когда панда ест бамбук, она держит стебель передней лапой, поворачивает его и обдирает зубами жёсткую наружную часть. Для такой работы ей пригодилось необычное приспособление — «шестой...

ИТ-ипотека в 2026 году: расчеты, примеры и все, что известно о закрытии

В одной ИТ-компании с головным офисом в Москве работают трое коллег, и все трое хотят оформить ИТ-ипотеку. Один получит одобрение, второму не хватит зарплаты, третьему откажут из-за записи в...

Обзор набора ОЗУ ADATA XPG ARMAX DDR5 32 ГБ – сдержанное оформление и отсутствие излишеств

Пока большинство производителей ориентируются на броский игровой стиль и множество светодиодной подсветки, немалая доля пользователей предпочитает строгие, надёжные и незаметные варианты. Именно...