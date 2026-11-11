Birkenstock выпустила необычную обувь на стыке кроссовок и сабо

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Компания Birkenstock представила новую версию модели 1774 Uerzell, которая объединяет конструкцию шнурованных кроссовок с открытой пяткой классических сабо. Обувь разработана совместно с французским дизайнером Тибо Денисом (Thibo Denis) и стала третьей главой сотрудничества с премиальной линейкой Birkenstock 1774.

Новая коллекция включает три цветовых варианта: Cuoio, Caccia и Wine. Наиболее необычно выглядит версия Caccia с замшевым верхом оливково-зелёного оттенка. Вместо привычной для кроссовок закрытой конструкции пятки здесь используется открытая задняя часть, а массивная подошва визуально отделяет обувь от традиционных моделей бренда.

При этом производитель сохранил характерные для Birkenstock решения. Внутри установлена съёмная анатомическая стелька Deep Blue с покрытием OnSteam, а между верхней частью и внешней подошвой находится заметная пробковая прослойка на основе смеси SBS. Подошва выполнена из термопластичной резины (TR). Верх изготовлен из натуральной замши.

Все три варианта поступили в продажу через Birkenstock 1774 и отдельных розничных партнёров. В США стоимость одной пары составляет 395 долларов. Размерная сетка охватывает европейские размеры от 36 до 47.

Источник: birkenstock