Архитектор в 91 год создал свои первые наручные часы: корпус сделали из титана

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Британский архитектор Норман Фостер представил свою первую модель наручных часов, созданную совместно с независимым часовым брендом Lebond. Вместо декоративного аксессуара получился функциональный механический инструмент: корпус из титана, интегрированный ремешок и вращающийся безель для отслеживания времени во втором часовом поясе.

Часы выпускают в двух версиях — Natural Titanium и Black Edition. Обе получили корпус диаметром 38,5 мм и толщиной 10 мм из титанового сплава Grade 5. Водонепроницаемость составляет 50 метров. В первой версии металл сохранил естественный цвет с матовой, шлифованной и полированной отделкой, а во второй корпус покрыт чёрным DLC-слоем.

Одна из наиболее интересных деталей конструкции — двунаправленный 12-часовой безель. С его помощью можно отслеживать время во втором часовом поясе без отдельной GMT-стрелки. Фостер также отказался от традиционных ушек корпуса: резиновый ремешок FKM непосредственно соединяется с корпусом и плотно охватывает запястье. Крепление предусматривает замену ремешков, а застёжка выполнена из титана.

Внутри установлен швейцарский автоматический механизм ETA 2892-A2 с 21 камнем и запасом хода 50 часов. Через сапфировую заднюю крышку виден ротор с пятью отверстиями: в светлой версии он окрашен в синий цвет, в чёрной — в красный. На циферблате также предусмотрено окошко даты, а стрелки и метки покрыты люминесцентным составом Super-LumiNova.

Обе версии уже доступны для заказа по цене 3500 евро за каждую. Фостеру на момент создания часов был 91 год. Проект он разработал совместно с подразделением Design & Innovation Unit фонда Norman Foster Foundation. Отчисления фонда от продаж направят на образовательные программы Norman Foster Institute для подготовки архитекторов, дизайнеров и специалистов по городскому развитию.

Источник: hypebeast