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Бренд ZOWIE анонсировал киберспортивные мониторы XQ2566X (24,1 дюйма) и XQ2766X (27 дюймов). Новинки получили разрешение 2560x1440, частоту обновления 360 Гц и ориентированы на шутеры с масштабными картами.

В устройствах используются панели Fast TN нового поколения с прямой подсветкой и поддержкой технологии DyAc3 для уменьшения размытия в динамике. Старшая модель XQ2766X дополнительно оснащена подложкой на квантовых точках QD. Для настройки изображения предусмотрены цветовые фильтры, функция шестиосевой регулировки насыщенности и четыре профиля под популярные игры.

Мониторы оборудованы съемными щитками, компактным основанием, подставкой со шкалой углов наклона и плавным регулированием высоты. Набор интерфейсов включает разъем DisplayPort 1.4, три порта HDMI 2.1, выход на наушники и порт для пульта S-Switch. Поддерживается синхронизация настроек через мобильное приложение ZOWIE Sync.

Старт продаж запланирован на 22 октября. Стоимость модели XQ2566X составляет 7299 юаней (~$1090), а XQ2766X — 8299 юаней (~$1238).

Источник: IT Home