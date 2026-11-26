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Компания Xiaomi начала глобальные продажи монитора Xiaomi 4K Monitor A27Ui 120Hz, ставшего обновленной версией 4K-дисплея 2025 года. В новой модификации частота обновления экрана при разрешении 4K увеличена с 60 Гц до 120 Гц, а при переключении в режим Full HD (1080p) пользователю становится доступна частота до 240 Гц.

Производитель также заявил о повышенной пиковой яркости матрицы по сравнению с моделью предыдущего поколения, не уточняя конкретных значений в нитах. Кроме того, в спецификациях устройства указана специальная совместимость с компьютерами Mac от компании Apple, однако перечень поддерживаемых профилей и функций интеграции не раскрывается.

Устройство уже появилось на глобальном сайте бренда, при этом рекомендованная розничная цена и точные сроки начала поставок для отдельных региональных рынков пока не объявлены.

Источник: xiaomitoday