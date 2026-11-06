Видеокарта NVIDIA RTX 5080 показала рост производительности трассировки лучей более чем в 220 раз в новом тесте

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Технология Microsoft DirectX Raytracing (DXR) продемонстрировала рекордный прирост производительности на видеокарте NVIDIA GeForce RTX 5080.

В независимом синтетическом тесте с использованием новой реализации Clustered Geometry частота кадров подскочила с 1,4 до 310 FPS, что эквивалентно ускорению более чем в 221 раз. Потребление памяти под структуры ускорения сократилось на 94,3 процента, а время перестройки структуры упало с 720 до 1 миллисекунды.

В аналогичном испытании флагманская карта NVIDIA оказалась примерно в 3,4 раза быстрее видеокарты Radeon RX 9070 XT от AMD. Эксперты предупреждают, что речь идет о требовательном синтетическом тесте без систем детализации, поэтому в реальных играх столь радикального прироста ждать не стоит.

Источник: Wccftech