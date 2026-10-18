В международном аэропорту Сан-Паулу исчезла партия RTX 5090 на 2,5 миллиона реалов

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| Новость | Мониторы и видеокарты

Бразильская газета The Brazilian Times сообщила в воскресенье о пропаже крупной поставки видеокарт Nvidia GeForce RTX 5090. Груз стоил около 2,5 миллиона бразильских реалов (примерно 3,3 миллиона юаней) и принадлежал дистрибьютору Oderço, чья штаб-квартира расположена в городе Маринга штата Парана. Партия прибыла в аэропорт Гуарульюс в Сан-Паулу, после чего исчезла. По словам компании, на терминале она получила два поддона с продукцией Zotac, однако впоследствии товар бесследно пропал.

Автор: Nvidia Источник: www.nvidia.com

Глава Oderço Одельсо Матос пояснил, что ведётся разбирательство, но пока сведений о судьбе груза нет. Матос отметил, что фирма занимается импортом с 2008 года и за 38 лет работы впервые столкнулась с подобной ситуацией: «За все эти годы наши товары никогда не терялись. До сих пор». Представители дистрибьютора уточнили, что в аэропорт поступили две партии, а пропажа видеокарт произошла уже на этапе последующей перевозки. Компания заявила, что обратилась к разным сторонам за расследованием и разъяснениями.

Справочно: GeForce RTX 5090 — флагман линейки RTX 50, представленный к продаже в январе 2025 года. Карта сочетает высокую производительность с набором новых технологий и стоит дорого; её аудитория — игроки с высокими разрешениями, специалисты по графическим вычислениям и пользователи, запускающие тяжёлые задачи искусственного интеллекта.

Источник: IThome

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Автор pro_gadget   Рейтинг +117.90
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