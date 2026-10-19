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Осень 2026 года принесла новые, весьма тревожные для энтузиастов слухи о судьбе текущего флагмана NVIDIA. Согласно свежим данным инсайдеров, компания может прекратить выпуск потребительской GeForce RTX 5090, чтобы перенаправить дефицитные чипы в более маржинальный сегмент рабочих станций.

Об этом сообщают авторитетные профильные ресурсы VideoCardz и Shattered. io со ссылкой на проверенных сетевых информаторов, включая MEGAsizeGPU и hongxing2020, которые ранее уже неоднократно подтверждались на практике.

Что произошло на самом деле?

Согласно полученной информации, NVIDIA якобы уведомила своих партнеров (AIC), что отгрузка кристаллов GB202 для видеокарт GeForce RTX 5090 (включая специальную версию RTX 5090 D для рынка Китая) прекращена.

Вместо этого весь объем доступных чипов GB202 перенаправляется на производство линейки NVIDIA RTX PRO (профессиональные ускорители для рабочих станций и ИИ-вычислений). Причина банальна и прагматична: спрос со стороны корпоративного сектора на ИИ-решения с большим объемом памяти (до 96 ГБ GDDR7 на одной карте) многократно превышает маржинальность потребительских игровых видеокарт.

RTX 5080 24 ГБ: новый «потолочный» флагман для геймеров?

Чтобы не оставлять верхний сегмент рынка пустым, NVIDIA, по слухам, готовит к выпуску в первом квартале 2027 года обновленную версию GeForce RTX 5080 с 24 ГБ памяти GDDR7.

Эта карта должна полностью заменить текущую 16-гигабайтную версию RTX 5080, а не продаваться параллельно с ней.

Увеличение объема памяти, вероятно, будет достигнуто за счет перехода на чипы памяти GDDR7 объемом 3 ГБ (вместо текущих 2 ГБ), при сохранении 256-битной шины.

На данный момент партнерские компании (вендоры) не получили официальной технической документации. По данным тайваньского издания BenchLife, им были даны лишь устные обещания, что материалы для разработки будут предоставлены «в ближайшее время».

Позиция NVIDIA и рыночные последствия

Важно отметить: официального заявления от NVIDIA о снятии RTX 5090 с производства или анонсе RTX 5080 24 ГБ не было. Компания по-прежнему указывает обе карты как доступные на своем сайте.

Однако, если слухи верны, мы наблюдаем классический сценарий: сначала постепенное сокращение поставок и рост цен на вторичном рынке, а затем формальное прекращение поддержки SKU. Уже сейчас розничные запасы RTX 5090 воспринимаются как ограниченные, что может привести к дальнейшему росту цен на оставшиеся в продаже экземпляры.

Ситуация вокруг GB202 наглядно демонстрирует, как бум искусственного интеллекта меняет правила игры даже для флагманских игровых продуктов. NVIDIA не теряет деньги — она просто перераспределяет ресурсы туда, где прибыль выше. Для геймеров это означает, что эпоха доступных (относительно) супер-флагманов может подойти к концу, а роль топовой игровой карты перейдет к старшей «восьмидесятке» с увеличенным буфером памяти. Остается надеяться, что AMD сможет воспользоваться этой паузой и предложить реальную альтернативу в верхнем ценовом сегменте своей линейкой Radeon RX 9000.

А что вы думаете по этому поводу? Считаете ли вы справедливым, что игровые флагманы приносятся в жертву ради ИИ-рынка? И готовы ли вы рассмотреть RTX 5080 с 24 ГБ памяти как полноценную замену 5090? Делитесь мнением в комментариях!

Источник: VideoCardz