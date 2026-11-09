Skyworth представила компактный монитор F22B21F с частотой обновления 120 Гц

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| Новость | Мониторы и видеокарты

Компания Skyworth представила монитор F22B21F. Новинка получила VA-панель диагональю 21,45 дюйма с разрешением 1920х1080 пикселей, контрастностью 4000:1 и частотой обновления 120 Гц при подключении через разъем HDMI. Цветовой охват экрана составляет 99% пространства sRGB, а яркость достигает 250 нит.

Автор: Skyworth Источник: www.ithome.com

По данным производителя, экран получил матовое антибликовое покрытие AG25, а также функции аппаратного снижения синего света и технологии устранения мерцания DC dimming.

Корпус выполнен в трехстороннем тонкорамочном дизайне. Для подключения к источникам сигнала предусмотрены порты HDMI 2.0 и VGA, при этом использование интерфейса VGA снижает частоту обновления до 75 Гц.

Устройство поддерживает монтаж на кронштейн стандарта VESA 75х75 мм, а комплектная подставка обеспечивает регулировку наклона от минус 5 до плюс 15 градусов. Вес монитора вместе с подставкой составляет 2,1 кг.

В Китае за модель Skyworth F22B21F просят 421 юань (~$63).

Источник: IT Home

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
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