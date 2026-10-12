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Xiaomi вывела на китайский рынок регулируемый кронштейн REDMI Monitor Arm, который позволяет менять положение монитора в пяти направлениях и освобождает место на рабочем столе. Конструкция рассчитана на экраны массой от 1,9 до 9 кг и диагональю до 34 дюймов. Продажи в Китае стартовали 12 октября, цена на старте составляет 299 юаней.

Кронштейн использует механизм с двумя пружинами, призванный равномерно распределять нагрузку при подъёме и опускании экрана. По данным производителя, конструкция выдержала более 30 000 циклов испытаний на усталость. Основная часть выполнена из алюминиевого сплава толщиной 3 мм.

Рычаг выдвигается вперёд на 43,5 см, а высота монитора регулируется в диапазоне до 30 см. Крепление позволяет наклонять и поворачивать экран, перемещать его влево и вправо, а также менять расстояние до пользователя. Предусмотрены горизонтальный поворот на 180 градусов и вращение экрана на 360 градусов.

REDMI Monitor Arm совместим с креплениями VESA 75 x 75 и 100 x 100 мм. Кабели можно спрятать во внутреннем канале рычага, а винты с ручной затяжкой позволяют установить конструкцию без дополнительных инструментов. Xiaomi также заявляет пятилетнюю гарантию с заменой устройства.

Источник: gizmochina