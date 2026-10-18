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16 октября REDMI представила на китайском рынке игровой монитор G27Q 240 Hz 2026 Standard Edition. Продажи устройства с 2K-разрешением стартуют 21 октября по цене 110 долларов, что эквивалентно 10 700 рублям.

Дисплей с диагональю 27 дюймов (68,6 см) выполнен по технологии Fast IPS, обеспечивающей быстрый отклик жидких кристаллов при сохранении широких углов обзора. Разрешение матрицы составляет 2560x1440 пикселей, частота обновления — 240 Гц, а время отклика пикселя по системе GtG (переход от серого к серому) не превышает 1 миллисекунды. Показатель яркости достигает 500 нит.

Монитор воспроизводит 10-битную цветовую палитру при помощи метода «8 бит + FRC», где FRC означает технологию временного размытия для эмуляции дополнительного количества оттенков. Охват пространства DCI-P3 составляет 95%, sRGB — 100%, индекс цветовой точности ΔE не превышает 2 единиц. За предотвращение рассинхронизации видеокарты и дисплея отвечает технология AMD FreeSync Premium.

В устройстве реализованы опции улучшения видимости в темных участках сцены, вывод игровых прицелов и режим виртуального ночного видения. При необходимости отображаемую область можно ограничить размером 24,5 дюйма (62,2 см). Защита глаз реализована комплексом Xiaomi Qingshan Eye Protection и аппаратно подтверждена сертификатом TÜV Rheinland по контролю уровня синего излучения.

Конструктивные элементы допускают поворот экрана в портретный режим, регулировку по высоте и наклону. Для подключения источников сигнала предусмотрены два интерфейса DisplayPort 1.4, два порта HDMI 2.0 и аудиоразъем 3,5 мм. Представленный игровой монитор REDMI G27Q поступает в розницу с фиксированной стоимостью в юанях, эквивалентной 10 700 рублям.

Источник: 4pda