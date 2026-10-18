REDMI представила 27-дюймовый 2K-монитор G27Q 240 Гц по цене 10 700 рублей

Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com
| Новость | Мониторы и видеокарты

16 октября REDMI представила на китайском рынке игровой монитор G27Q 240 Hz 2026 Standard Edition. Продажи устройства с 2K-разрешением стартуют 21 октября по цене 110 долларов, что эквивалентно 10 700 рублям.

Дисплей с диагональю 27 дюймов (68,6 см) выполнен по технологии Fast IPS, обеспечивающей быстрый отклик жидких кристаллов при сохранении широких углов обзора. Разрешение матрицы составляет 2560x1440 пикселей, частота обновления — 240 Гц, а время отклика пикселя по системе GtG (переход от серого к серому) не превышает 1 миллисекунды. Показатель яркости достигает 500 нит.

Автор: xiaomi Источник: www.mi.com

Монитор воспроизводит 10-битную цветовую палитру при помощи метода «8 бит + FRC», где FRC означает технологию временного размытия для эмуляции дополнительного количества оттенков. Охват пространства DCI-P3 составляет 95%, sRGB — 100%, индекс цветовой точности ΔE не превышает 2 единиц. За предотвращение рассинхронизации видеокарты и дисплея отвечает технология AMD FreeSync Premium.

В устройстве реализованы опции улучшения видимости в темных участках сцены, вывод игровых прицелов и режим виртуального ночного видения. При необходимости отображаемую область можно ограничить размером 24,5 дюйма (62,2 см). Защита глаз реализована комплексом Xiaomi Qingshan Eye Protection и аппаратно подтверждена сертификатом TÜV Rheinland по контролю уровня синего излучения.

Автор: xiaomi Источник: www.mi.com

Конструктивные элементы допускают поворот экрана в портретный режим, регулировку по высоте и наклону. Для подключения источников сигнала предусмотрены два интерфейса DisplayPort 1.4, два порта HDMI 2.0 и аудиоразъем 3,5 мм. Представленный игровой монитор REDMI G27Q поступает в розницу с фиксированной стоимостью в юанях, эквивалентной 10 700 рублям.

Источник: 4pda

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
? 0 330 0
Автор Derbi Рейтинг +5.00
Блог Мониторы и видеокарты 206 1180 RSS
Не упускай интересное! Подпишись на нас в ВК и Telegram.

0 комментариев

Добавить комментарий

Сейчас на главной

Новости

Публикации

Аккумуляторы из вторсырья превзошли новые заводские батареи: как модернизация катода и графита увеличила их ресурс в два раза

Литий-ионные аккумуляторы окружают нас повсюду: они питают смартфоны, ноутбуки, электроинструменты, системы хранения энергии и электромобили. У всех этих батарей есть общая проблема — со...

7300 лет назад супервулкан засыпал Японию пеплом. Почему одни племена вымерли, а другие пережили демографический скачок

Около 7300 лет назад в Восточно-Китайском море, всего в тридцати километрах к югу от японского острова Кюсю, проснулся подводный вулкан Кикай. Это извержение получило в науке двойное имя...

Лось способен нырять за кормом на несколько метров: зачем сухопутному гиганту подводная жизнь

Лось кажется животным, которому вода нужна разве что для питья и спасения от жары. Высокие ноги, тяжёлое тело, огромная голова — всё в нём будто рассчитано на болота и лесные просеки, но...

Ракетная Tesla полетела, а также развитие ситуации с датацентрами в РФ: главное за неделю

Самые интересные новости финансов и технологий в России и мире за неделю: ЦОДы Судного дня в России, Генпрокуратура отступилась от Freedom Holding, Нобелевка по экономике...

Обзор контроллера XPpen Pilot Pro: как им манипулировать?

Я думал что он поможет мне быстрее работать в Lightroom, но чуда не случилось. Инструмент удобный, но полностью заменить клавиатуру не получится. Да этого никто и не обещал. Хотя некоторые удобства...