Пользователь обвинил компанию PNY в отказе по гарантии из-за методики тестирования видеокарты RTX 5070

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Владелец видеокарты PNY GeForce RTX 5070 столкнулся с отказом в повторном гарантийном обслуживании оборудования.

Автор: Flow Источник: flow.google.com

Покупатель заявил о регулярных системных сбоях, появлении черных экранов и тяжелых графических артефактов шахматного типа. Проблемы возникали при включенной функции аппаратного планирования графического процессора в Windows 11 во время повседневного использования или переключения из режима простоя. По словам пострадавшего, журнал событий Windows фиксировал критические ошибки драйвера nvlddmkm и «синие экраны смерти» из-за сбоев сторожевого таймера.

Сервисный центр PNY отклонил запрос на повторную замену, сославшись на то, что проверка в течение двадцати четырех часов под нагрузкой в бенчмарках не выявила аппаратных дефектов. Владелец видеокарты указал на некорректность методики тестирования, поскольку специалисты компании не воспроизводили сценарий с активной функцией HAGS, при которой происходили реальные сбои.

Источник: Wccftech

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Техно-энтузиаст, аналитик, новостной куратор. Для связи: kifloblog@yandex.ru
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Автор pchyolka   Рейтинг +548.00
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