Philips выпустила монитор Evnia с подсветкой Ambiglow и KVM-переключателем на два устройства

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В ассортименте Philips появился 27-дюймовый монитор Evnia 27M2D5901A с поддержкой Dual Mode. Эта функция переключает экран между двумя режимами, меняя настройки изображения в зависимости от того, что на нём показывается: игра или обычная работа с приложениями.

Основа модели — IPS-матрица с разрешением 5K (5120x2880 пикселей). Частота обновления экрана достигает 180 Гц. В режиме QHD (2560x1440 пикселей), предназначенном для динамичных игр, она увеличивается до 350 Гц. Монитор поддерживает HDR10 и сертификацию VESA DisplayHDR 400, а 10-битная глубина цвета обеспечивает 1,07 млрд оттенков.

Интерьерная подсветка Ambiglow состоит из RGB-светодиодов, которые подстраиваются под изображение и создают цветное свечение вокруг дисплея. Технология AmbiScape и приложение Philips Evnia Precision Center позволяют передать этот эффект совместимым с Matter умным светильникам. Matter — стандарт умного дома, объединяющий устройства разных производителей в единую систему.

Порт USB-C передаёт видео и данные и обеспечивает зарядку мощностью до 96 Вт. Встроенный KVM-переключатель позволяет управлять двумя устройствами одной клавиатурой и мышью. Подставка SmartErgoBase, входящая в комплект, регулирует высоту в пределах 130 мм, наклоняется, поворачивается и переводится в портретную ориентацию.

Продажи Philips Evnia 27M2D5901A начнутся на рынке Китая в декабре 2026 года. Стоимость от $933 составляет около 80 000 рублей. Сведений о поставках в другие регионы в источнике нет.

Источник: 4pda