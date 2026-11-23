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MSI представила свой первый игровой стол MAG TA10. Высота столешницы меняется двухмоторной системой подъёма от Jiecang, поэтому за столом можно работать и сидя, и стоя. Каркас сделан из алюминиевого сплава и холоднокатаной стали, а столешница из древесноволокнистой плиты толщиной 25 мм. Передняя кромка столешницы скошена, а края скруглены. В стол встроены двусторонние блоки розеток с портами USB-A, USB-C и несколькими обычными розетками.

Кабели можно убрать во встроенный канал. Высота регулируется ручным пультом с кнопками в виде клавиш клавиатуры.

Стол выпускается в трёх размерах: 1,2 на 0,6 м, 1,4 на 0,7 м и 1,6 на 0,7 м. Самая компактная версия получила двухсекционные опоры, остальные трёхсекционные.

В Китае младшая версия стоит от 2699 юаней (~$405), а за старшие просят от 2999 юаней (~$450).

Источник: IT Home