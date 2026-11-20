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Компания Japannext выпустила новый монитор JN-X6K2 с разрешением 6K. Модель получила 31,5-дюймовый экран, широкое покрытие цветовых пространств и возможность подключения сразу нескольких устройств.

В основе монитора лежит IPS-матрица с разрешением 6016 x 3384 пикселя. Плотность изображения достигает 219 PPI, что выше, чем у большинства 31,5-дюймовых моделей с разрешением 5K. Это позволяет добиться высокой четкости текста, мелких деталей и графики.

Производитель заявляет о полном охвате цветового пространства sRGB, а также поддержке 98% DCI-P3 и 95% Adobe RGB. Точные показатели погрешности цветопередачи производитель не раскрывает. Максимальный уровень яркости достигает 300 кд/м2, а статическая контрастность заявлена на отметке 2000:1. Технология локального затемнения в характеристиках не указана.

Производитель предусмотрел широкий набор интерфейсов для внешних устройств. Монитор оснащен двумя HDMI 2.1, DisplayPort 1.4 и USB-C с возможностью зарядки ноутбука до 90 Вт. Также предусмотрены USB-порты для подключения периферии.

Новинка поддерживает KVM, что дает возможность использовать один комплект периферии для работы сразу с двумя ПК. Есть и режимы одновременного отображения изображения из нескольких источников. Встроенная акустика представлена двумя динамиками мощностью по 5 Вт.

Подставка позволяет регулировать высоту экрана и менять его положение, в том числе поворачивать в вертикальную ориентацию. Также предусмотрена совместимость с креплениями VESA.

В Японии новинка уже поступила в продажу по цене примерно 1055 долларов. О сроках появления монитора в других странах компания пока не сообщала.

Источник: Notebookcheck