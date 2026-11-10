Lenovo выпустила офисный монитор ThinkVision TIO24 Gen 6 с креплением для мини-ПК

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Lenovo представила офисный монитор ThinkVision TIO24 Gen 6, в заднюю панель которого встроено крепление для мини-ПК. Мини-ПК — это компактный компьютер, который занимает мало места на столе. Благодаря креплению монитор можно быстро превратить в моноблок, то есть компьютер, у которого экран и системный блок объединены в одном корпусе.

Монитор оснащён 23,8-дюймовой матрицей IPS с разрешением 1920x1080 пикселей. Матрица IPS — тип экрана, который сохраняет точную передачу цветов при взгляде под углом. Яркость экрана достигает 250 кд/м² (кандел на квадратный метр — единица измерения яркости). Частота обновления адаптивная и меняется от 48 до 120 Гц. Герц показывает, сколько раз в секунду обновляется изображение на экране.

Матовое антибликовое покрытие уменьшает отражение света от окон и ламп. Экран охватывает 99% цветового пространства sRGB, стандарта цветопередачи, который используется в большинстве мониторов и при подготовке изображений для интернета.

Покупателям предложат две версии устройства. Базовая оснащена обычной матрицей. Вторая получила сенсорный слой OGM, который распознаёт до 20 одновременных касаний пальцами.

В обеих версиях установлены стереодинамики мощностью 2 x 3 Вт и веб-камера на 5 мегапикселей с микрофоном. Камера поддерживает Windows Hello, функцию входа в систему по лицу. Из разъёмов доступны DisplayPort 1.2, HDMI 1.4, USB-A и USB-B.

Подставка позволяет регулировать высоту экрана в пределах 155 мм, наклонять его, поворачивать в горизонтальной плоскости и переводить в портретный режим. Также поддерживается стандартное крепление VESA 100x100 мм, которое используется для установки монитора на кронштейн.

В Европе базовая версия Lenovo ThinkVision TIO24 Gen 6 стоит от €251, что примерно равно 25 000 ₽, сенсорная — от €319, около 32 000 ₽ (по курсу около 100 ₽ за €).

Монитор-трансформер Lenovo ThinkVision TIO24 Gen 6 сочетает экран для офисной работы и крепление для мини-ПК, позволяя собрать моноблок без отдельного корпуса.

Источник: 4pda