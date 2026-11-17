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Компания Intel на конференции SC26 заявила о почти шестикратном превосходстве ускорителя D270 над решением NVIDIA.

Согласно официальным бенчмаркам производителя, новый 350-ваттный ускоритель с воздушным охлаждением обогнал 600-ваттную серверную видеокарту NVIDIA RTX PRO 6000 на архитектуре Blackwell до 5,9 раза в вычислениях двойной точности FP64. Чип под кодовым именем Crescent Island построен на архитектуре Xe3P и оснащается памятью LPDDR5X с пропускной способностью полтора терабайта в секунду. В финансовых алгоритмах Монте-Карло решение Intel показало рекордную отдачу при почти вдвое меньшем потреблении энергии.

Однако эксперты сразу обратили внимание на сноски к тестированию. В качестве соперника корпорация выбрала чип GB202, родственный потребительской RTX 5090, где скорость инструкций FP64 ещё на уровне кристалла урезана относительно старших серверных моделей. Кроме того, замеры проводились на предсерийном кремнии, а показатели конкурента снимались внутри облачной виртуальной машины AWS. Реальное соотношение сил прояснится только после независимых тестов на открытом рынке.

Источник: Hardware Busters