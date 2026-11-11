Инсайдеры сообщили об отмене планов NVIDIA по выпуску видеокарты GeForce RTX 5080 с 24 ГБ памяти из-за дорогой GDDR7

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| Новость | Мониторы и видеокарты

Компания NVIDIA якобы пересмотрела свои планы по развитию линейки графических ускорителей нового поколения.

Автор: Flow Источник: flow.google.com

По данным осведомленных источников с платформы Board Channels, производитель решил отказаться от выпуска версии GeForce RTX 5080 с объемом видеопамяти 24 ГБ. Сообщается, что главной причиной стали слишком высокие затраты на закупку новых 3-гигабитных чипов памяти GDDR7. В то время как вся остальная линейка RTX 50 опирается на стандартные 2-гигабайтные модули, использование 3-гигабитных чипов увеличило бы розничную стоимость видеокарты почти до двух тысяч долларов, сделав модель неконкурентоспособной.

В результате в производственных планах осталась только модификация с 16 ГБ памяти на борту. Официальных комментариев со стороны руководства корпорации по поводу изменения спецификаций линейки пока не поступало.

Источник: Wccftech

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Техно-энтузиаст, аналитик, новостной куратор. Для связи: kifloblog@yandex.ru
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