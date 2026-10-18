Dell повышает цены на мониторы: подорожание затронет средний и высокий сегменты, ультрабюджетные модели пока вне изменений

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Как передаёт ChannelGate — структура, входящая в BoBantang/ShiXunTang, — производитель мониторов Dell уведомил своих партнёров о запуске официального подъёма отпускных цен в октябре текущего месяца.

Автор: Dell Источник: www.ithome.com

По данным IT Home, масштаб удорожания оценивается в пределах 3-5%. Основной удар придётся на средний и премиальный классы; отдельные топовые модели могут подорожать сильнее, тогда как бюджетные позиции индексация не затронет.

Источники поясняют, что фактически компания перераспределяет внутри себя издержки, которые возникли ещё в июле, и в случае дальнейшего роста затрат готовит новый виток подорожания.

Источник: IThome

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Автор pro_gadget   Рейтинг +117.90
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