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Apple может отказаться от выпуска iMac с OLED-экраном. Компания рассматривает возвращение к LCD-матрицам, поскольку дорогая технология не оправдала ожиданий на примере iPad Pro. По данным корейского издания The Elec, новый моноблок теперь может получить IPS-дисплей и выйти примерно в 2029 году.

Проблема заметна уже на планшетах. В 2026 году поставки OLED-панелей для iPad Pro могут сократиться до 4,9 млн штук против 6 млн годом ранее. Падение составит около 18%. При этом переход на OLED в 2024 году поднял стартовую цену iPad Pro с 1049 до 1299 евро на европейском рынке.

Для iMac Apple запрашивала 24-дюймовые OLED-панели с яркостью 600 нит и плотностью 218 пикселей на дюйм. Samsung Display разрабатывала QD-OLED с пятью светоизлучающими слоями, но LG Display уже остановила работу над собственной панелью для проекта. Теперь Apple изучает предложения производителей LCD, включая BOE.

Отказ от OLED пока не окончательный. Однако слабый спрос на дорогие планшеты заставил Apple пересмотреть перспективы ещё более дорогостоящего моноблока. Вместо нового поколения дисплеев покупатели могут получить очередной iMac с улучшенной LCD-матрицей.

Источник: thelec