AOC представила изогнутый монитор CU34G4ZD: QD-OLED, 280 Гц и разрешение 3440 × 1440

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| Новость | Мониторы и видеокарты

AOC представила 34-дюймовый игровой монитор CU34G4ZD с QD-OLED-экраном, разрешением 3440 x 1440 пикселей и частотой обновления 280 Гц. Изогнутая панель с радиусом 1800R получила сертификат VESA DisplayHDR True Black 500 и поддерживает пиковую яркость HDR до 1300 нит. Высокая частота обновления рассчитана на динамичные игры, а OLED-технология и расширенный цветовой охват пригодятся при работе с графикой и видео.

Автор: AOC Источник: www.ithome.com

В CU34G4ZD используется панель Penta Tandem с технологией QD-OLED и V-образным расположением RGB-субпикселей. Монитор охватывает 100% цветового пространства sRGB, 99% DCI-P3 и 97% Adobe RGB. Среднее отклонение цветопередачи Delta E составляет менее 2. Яркость в стандартном режиме SDR достигает 300 нит, а для снижения воздействия синего света предусмотрена аппаратная функция.

Для подключения компьютеров и других устройств предусмотрены два порта HDMI 2.1, один DisplayPort, два USB-порта со скоростью передачи данных до 5 Гбит/с и аудиовыход 3,5 мм. В комплект входит эргономичная подставка с регулировкой положения экрана. При необходимости монитор можно закрепить на кронштейне или стене с помощью крепления VESA 100 x 100 мм.

Источник: ithome

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
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Автор Artur_Novikov Рейтинг +109.40
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