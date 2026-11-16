Инженер-любитель создал в гараже работающий мини-ховерборд из деталей, напечатанных на 3D-принтере

Все, кто смотрел научно-фантастический фильм 1989 года «Назад в будущее 2», наверняка мечтали прокатиться на ховерборде, как это делал Марти Макфлай. Однако было совершенно неясно, сколько времени пройдет, прежде чем подобная технология появится на рынке. Ситуация начала меняться десять лет назад: с тех пор предпринималось немало попыток разработать такую ​​технологию. И хотя создать коммерчески успешный ховерборд пока никому не удалось, энтузиасты продолжают развивать эту концепцию.

Недавно Джейк Роджерс создал ховерборд размером с ладонь, используя детали, напечатанные на 3D-принтере, магниты, бесщеточные двигатели и различные подручные материалы, найденные в гараже. Потратив на проект несколько недель, он собрал миниатюрный ховерборд — рабочий прототип, который парит над толстой медной пластиной, не имея ни колес, ни воздушной подушки, и при этом ничем не прикреплен к поверхности.

В финальной версии конструкции размещены два ротора, вращающиеся в противоположных направлениях, электронные регуляторы скорости (ESP2), преобразователь напряжения для питания электронной платы, а также два аккумулятора. Все это заключено в напечатанный на 3D-принтере корпус нежно-розового цвета, выполненный из филамента компании Polymaker.

Для достижения максимальной эффективности Роджерс спроектировал и напечатал роторы таким образом, чтобы в них можно было разместить кольцо из двенадцати неодимовых магнитов (марки N52), расположенных по схеме Хальбаха. Такой способ компоновки был выбран для того, чтобы основная часть магнитного поля была направлена ​​вниз, в то время как поле с противоположной стороны оставалось слабым.

Однако к этой автономной версии, работающей от аккумуляторов, автор пришел лишь после многочисленных доработок и испытаний. На начальном этапе он использовал один двигатель, чтобы попытаться поднять легкую раму в воздух. Но конструкция с множеством незащищенных проводов оказалась неустойчивой: из-за реактивного момента ее начинало хаотично вращать.

Чтобы компенсировать вращение, он добавил второй двигатель. Поначалу устройство постоянно переворачивалось, но эту проблему удалось решить, упорядочив запутанные провода. Вскоре возникла еще одна трудность: под действием мощной центробежной силы магниты буквально вылетали из своих посадочных мест. Сократив количество магнитов в каждом двигателе с первоначальных шестнадцати до двенадцати, он уменьшил выталкивающую силу примерно на 40%, сохранив при этом прежнюю скорость вращения.

Решив эти проблемы, Роджерс создал последнюю модификацию конструкции. Он убрал «мертвые» (нерабочие) аккумуляторы, которые ранее использовались для балансировки шасси, и разместил полноценные аккумуляторные сборки типа 3S между двигателями. В результате компактное устройство получило возможность самостоятельно перемещаться над медной поверхностью. Полет без внешнего источника питания стал возможен благодаря использованию аккумулятора, обеспечивающего напряжение 22,2 вольта. Впрочем, Роджерс отметил, что аппарат пока не отличается полной стабильностью и для поддержания горизонтального положения ему все еще требуется помощь.

Чтобы лучше понять подъёмную силу, создаваемую данной конструкцией, Роджерс установил на устройство датчик, а также провёл расчеты с помощью компьютерного моделирования. Согласно его оценкам, на магнит массой 3,84 грамма, вращающийся со скоростью 8000 об/мин, воздействовала сила около 61 ньютона. При этом один полноценный ротор при частоте вращения 3000 об/мин и зазоре в 5 мм создавал подъёмную силу, эквивалентную 941 грамму. Автор не стал всецело полагаться на эти расчётные данные, поскольку во время зависания устройство сильно вибрировало.

Несмотря на эти недостатки, Роджерс считает, что у данной концепции есть потенциал для развития. В своём видео на YouTube он рассказал, что планирует создать полноразмерную платформу HALO-1, на которой сможет стоять человек — для её работы потребуется токопроводящая поверхность. Однако прежде чем воплощать этот масштабный замысел, он намерен поэкспериментировать с миниатюрной версией устройства.

Источник: Youtube-канал Jake Roger