Благодаря новой технологии 3D-печати с использованием сварочной проволоки можно напечатать целый корпус судна

При упоминании 3D-печати многие представляют себе небольшие декоративные предметы или фигурки. Однако сегодня эта технология подходит и для создания крупных, технически сложных компонентов — например, топливных баков для летательных аппаратов. В 2024 году Австрийскому технологическому институту (AIT, Austrian Institute of Technology) удалось с помощью 3D-печати на основе проволоки изготовить прототип алюминиевого резервуара для хранения жидкого водорода.

Демонстрационный образец теплообменника для водородного испытательного бака, изготовленный методом 3D-печати Автор: AIT Источник: www.ait.ac.at

В процессе производства нагретая проволока наносится слой за слоем — именно там, где это необходимо, — вместо того чтобы вырезать деталь из цельного металлического блока. Этот метод, известный как аддитивное производство на основе проволоки (Wire-based Additive Manufacturing, WAM), отличается высокой эффективностью использования материалов и ресурсов, поскольку позволяет значительно сократить количество отходов.

Дальнейшее развитие этой технологии будет проходить в недавно открытом Центре компетенций по легким металлам (LKR) в Рансхофене, входящем в структуру AIT. Основное внимание уделяется легким металлам, таким как алюминий, магний и титан. Технология ориентирована прежде всего на создание крупногабаритных деталей, что существенно отличает ее от традиционных методов аддитивного производства, использующих металлический порошок.

При использовании порошковых технологий размер детали зачастую ограничен объемом рабочей камеры установки. Ученые из Австрии используют шестиосевых роботов, благодаря чему рабочее пространство практически не имеет ограничений. В частности, в будущем планируется изготавливать детали длиной до 8 метров и диаметром до 3 метров. Это открывает перед инженерами совершенно новые возможности. Компетенции LKR охватывают весь цикл: от производства и обработки сплавов до аддитивного производства, а также испытаний и разработки прототипов. Полученные знания можно также применять в традиционных процессах сварки плавлением.

По сравнению с традиционными методами, данная технология позволяет значительно сократить количество отходов материала, затраты на оснастку и время производства. Благодаря интеграции с робототехникой детали можно изготавливать в автоматическом режиме, непрерывно и с неизменно высоким качеством — например, целые корпуса судов или так называемые стрингеры (элементы жесткости в конструкциях летательных аппаратов). В связи с этим технология представляет особую ценность для аэрокосмической отрасли, судостроения, оборонного сектора, а также нефтегазовой промышленности.

Важное преимущество этого метода проявляется прежде всего при выпуске небольших партий продукции. В традиционных технологиях расходы на оснастку могут составлять значительную долю общих затрат. Если при крупносерийном производстве эти расходы распределяются на большое количество изделий, то при малых объемах выпуска затраты на каждую отдельную деталь могут оказаться очень высокими. 3D-печать проволокой позволяет изготавливать каждую деталь индивидуально, при этом ее геометрию можно в любой момент скорректировать в цифровом виде. Так, например, можно изменить диаметр детали, не прибегая к изготовлению новой оснастки. При использовании традиционных методов такие изменения зачастую были бы связаны с необходимостью изготовления новой оснастки, дополнительными затратами и длительными сроками производства.

В настоящее время команда работает над созданием системы, которая позволит непрерывно отслеживать процесс и управлять им в режиме реального времени. Если, например, будут выявлены отклонения в температуре или форме изделия, система сможет автоматически скорректировать параметры процесса. В перспективе установки должны работать непрерывно и практически автономно. Сюда также входит «прогнозное техническое обслуживание» (Predictive Maintenance): система заранее определяет необходимость замены материала или проведения техобслуживания, планирует эти работы и тем самым предотвращает незапланированные простои.

Для более широкого внедрения этой технологии в промышленность ключевое значение имеет дальнейшая автоматизация с использованием искусственного интеллекта и машинного обучения. Цель состоит в том, чтобы оператору достаточно было задать лишь требуемую геометрию, а система автоматически изготовила деталь, гарантируя при этом ее высокое качество. По оценкам, потребуется еще около 10 лет разработок, прежде чем такой уровень автоматизации можно будет надежно обеспечить для крупных деталей и сложных материалов.

Источник: AIT