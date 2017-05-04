ИБП для сегмента SMB на примере оборудования Powercom

В большинстве случаев требования к источникам бесперебойного питания для сегмента SMB существенно отличаются от сценариев их использования для домашних компьютеров. Для выбора оптимального решения стоит потратить время на составление подробного списка технических требований и других параметров.

Из технических характеристик наиболее простыми, которые можно относительно легко оценить перед покупкой, являются максимальная допустимая мощность нагрузки и емкость батарей. Первое влияет на возможность поддержания работы высокопроизводительных вычислительных систем или систем хранения данных, а второе — на время их автономной работы и допустимое время на выполнение операции безопасного отключения питания. Для мощности обычно используются значения в ваттах (Вт, W) или вольт-амперах (В·А, VA). При этом важно проверить наличие среди клиентов оборудования, требующего более высокого пускового тока, значение которого может существенно превышать штатный режим работы. Иногда предусмотрены специальные средства для снижения этого показателя, например последовательный запуск питания жестких дисков в больших СХД.

Емкость батарей не имеет практического значения сама по себе. Более корректно оценивать возможности ИБП по обеспечиваемому им времени работы заданной нагрузки. В большинстве случаев для обычных систем речь может идти о значениях от десятка минут до часа.

Следующий важный параметр — тип устройства. В общем случае существует три схемы реализации ИБП — резервная, линейно-интерактивная и с двойным преобразованием. Для сегмента SMB наибольший интерес представляет второй вариант. В этом случае, благодаря встроенному автотрансформатору, устройство способно обеспечивать работу от сети в широком диапазоне входных напряжений, а переключение на батарею происходит только при полном отсутствии питания или выходе из допустимых для корректировки трансформатором границ (обычно около ±30% от штатного значения).

Важно также обращать внимание на форму выходного напряжения при работе от батарей, а оптимальным вариантом является полноценная синусоида. Еще один параметр ИБП — время переключения на питание от батарей. Для большинства типов современного компьютерного оборудования допустимы значения в несколько миллисекунд.

Дополнительные параметры включают наличие фильтров и различных защит (например, от перегрузки или короткого замыкания), защиту телефонных линий и локальной сети, интерфейсы для подключения к компьютеру, удобство программного обеспечения для мониторинга и управления, варианты сигнализаций, шум, допустимые условия эксплуатации (температура и влажность), возможность горячей замены батарей, опцию подключения дополнительных внешних батарей, формат корпуса и другие.

Для серьезных проектов стоит обращать внимание также на бренд производителя, компанию поставщика, условия гарантии, наличие сервис-центров, техническую поддержку, распространенность используемых аккумуляторных батарей, удобство программного обеспечения и другие параметры.

В каталоге решений компании Powercom представлено несколько десятков продуктов разного уровня — от компактных индивидуальных ИБП для дома до мощных модульных систем, рассчитанных на эксплуатацию на предприятиях.

Для сегмента SMB интерес представляют так называемые Smart-устройства, в портфеле Powercom они представлены тремя линейками продуктов: Smart King Pro+ в напольном (серия SPT) и стоечном (серия SPR) исполнении и Smart RT (серия SRT). Все они относятся к линейно-интерактивному типу с синусоидальной формой выходного сигнала и поддерживают работу с нагрузкой до 3000 В·А. Для мониторинга можно использовать как USB (с поддержкой стандарта Smart Battery), так и сетевое подключение с дополнительным адаптером SNMP. Устройства оборудованы фильтрами помех, имеют защиту от нештатных ситуаций, обеспечивают защиту сетевого оборудования (проходной порт RJ-45).

Диапазон рабочих температур составляет 0—40 °C, а влажности — 0—95%. Срок гарантийного обслуживания — 2 года.

ИБП серии SPT-1000 — SPT-3000

Модели Smart King Pro+ выпускаются в двух исполнениях, напольном и Rack/Tower, но остальные их характеристики совпадают. Модельный ряд SPT более широкий, он включает модели мощностью 500/ 700/1000/1500/2000/3000 В·А. Модельный ряд SPR ограничен четырьмя доступными мощностями — 1000/1500/2000/3000 В·А.

ИБП серии SPR-1000 — SPR-3000

Таким образом, модели этих серий могут работать с нагрузкой до 3000 В·А, или 2100 Вт. Диапазон напряжений автотрансформатора составляет 155—300 В, переключение на батареи занимает 2—4 мс. В зависимости от модели и емкости установленных батарей время работы на нагрузке 200 Вт составляет от 15 до 30 минут. На восстановление заряда требуется три часа. Есть поддержка горячей замены батарей.

ИБП серии SRT-1000 — SRT-3000

Продукты серии Smart RT имеют универсальные корпуса, рассчитанные как на напольное размещение, так и на установку в стойку. Модели SRT выполнены в четырех мощностях — 1000/1500/2000/3000 В·А, но за счет большего значения PF могут защищать оборудование большей емкости и работать с нагрузками до 2700 Вт. Автотрансформатор имеет расширенный диапазон напряжений, обеспечивающий работу от сетевого питания при 149,5—310 В на входе. Последнюю характеристику можно признать уникальной, не встречающейся у конкурирующих компаний. Ее практическое значение оценить достаточно просто: даже если напряжение опускается до минимальных значений, ИБП всё равно работает, не используя аккумуляторы, тем самым сохраняет АКБ, продлевает их срок службы. Таким образом, АКБ всегда поддерживаются в заряженном состоянии, поэтому ИБП всегда находится в состоянии боевой готовности даже в случае полного отключения электричества. В России, где, по статистике, напряжение в большинстве случаев пониженное, эта характеристика является весьма востребованной.

ИБП серии SRT-1000 — SRT-3000

Время переключения на батареи составляет 6—8 мс. Типовая нагрузка в 200 Вт сможет проработать в автономном режиме от 22 до 75 минут в зависимости от модели ИБП. Время полной зарядки батарей до 90% емкости составляет три часа. Плюсами данной серии являются не только возможность горячей замены батарей (отсек расположен на лицевой стороне корпуса), но и опция подключения дополнительных внешних батарей, функция «Холодный старт» (включение нагрузки без наличия сетевого напряжения), а также высокий коэффициент мощности.

Традиционным и наиболее распространенным сегодня вариантом подключения ИБП к вычислительным системам является интерфейс USB. При этом на компьютере или сервере устанавливается специализированное программное обеспечение производителя ИБП, которое по своим внутренним протоколам обменивается информацией с устройством и позволяет пользователю получить подробную информацию о его состоянии, включая такие данные мониторинга, как напряжение сети, потребляемый нагрузкой ток, уровень заряда батарей и другие параметры. Второй задачей данного программного обеспечения является реализация отправки уведомлений администратору о появлении нештатных ситуаций, а также напоминаний о необходимости проведения обслуживания техники, например замены батарей. Третья важная задача — обеспечение корректного завершения работы операционной системы компьютера или сервера в случае пропадания питания и снижения уровня заряда батарей ИБП ниже установленного порога. Это позволяет повысить безопасность пользовательских данных и защитить оборудование.

В случае использования мощных источников бесперебойного питания с батареями большой емкости для обеспечения работы нескольких вычислительных систем встает вопрос об эффективной реализации последней из описанных выше задач, поскольку физически подключить ИБП можно только к одному компьютеру. Традиционно это решается или использованием специального программного обеспечения, поддерживающего такой режим, или подключением ИБП напрямую в локальную сеть для работы по протоколу SNMP.

Кроме того, в некоторых случаях может быть интересен мобильный вариант мониторинга состояния ИБП со смартфона или планшета.

Компания Powercom предлагает бесплатное фирменное программное обеспечение UPSMon в нескольких версиях. Оно работает на базе технологий Java и может запускаться на разных операционных системах.

Программа UPSMon Pro

Версия UPSMon Pro обеспечивает широкие возможности. В частности, эта программа работает под Windows (включая серверные версии) и Linux, а также способна выполнять свои функции в виртуальных средах VMWare и Microsoft. Данный продукт способен работать с ИБП по USB, RS-232, SNMP и, что важно для конфигурации с несколькими клиентами, в режиме ведущий—ведомый, когда на каждом подключенном к ИБП устройстве-клиенте устанавливается его копия.

Программа UPSMon Pro

Программное обеспечение UPSMon отображает текущий статус источника бесперебойного питания, включая состояние сети, батарей и нагрузки, а также оценивает возможное время автономной работы, ведет журналы состояния сети питания и событий ИБП, позволяет гибко настроить сервис безопасного отключения питания клиентов и самого ИБП при снижении уровня заряда батарей, поддерживает отправку уведомлений администратору по электронной почте. Кроме того, с его помощью вы можете провести тест работы от батарей, выбрать режим звуковой сигнализации, управлять питанием нагрузки (если это предусмотрено моделью ИБП).

Напомним, что для автоматического включения питания клиентов они должны иметь соответствующие функции, реализованные на программно-аппаратном уровне и настроенные через BIOS.

Для удаленной работы с программой в ней предусмотрен собственный веб-интерфейс, защищенный паролем, так что администратор может иметь управление и через интернет.

Мобильное приложение

Кроме того, предусмотрены фирменные программы для Android и iOS, способные взаимодействовать с установленным на компьютере UPSMon для отображения текущей информации от ИБП и управления им.

Отдельно отметим возможность работы описываемых моделей ИБП Powercom с распространенным программным обеспечением NUT в Linux.

SNMP-адаптер NetAgent (CP504)

Для реализации подключения напрямую в локальную сеть для работы с протоколом SNMP требуется наличие соответствующей карты расширения NetAgent в ИБП. Обычно они поставляются как опциональные модули, поскольку требуются не всем пользователям. На выбор есть две версии: обычная с одним сетевым портом и расширенная на три порта, поддерживающая подключение дополнительного оборудования. В частности, к ним можно подключить датчики состояния окружающей среды или сотовый модем для полностью автономной реализации уведомлений.

SNMP-адаптер NetAgent II (BT506)

Отметим, что кроме внутренних адаптеров SNMP, можно также использовать внешние, подключаемые к ИБП через интерфейс RS-232.

При этом данные адаптеры представляют собой микрокомпьютер с собственным программным обеспечением, позволяющим выполнять множество задач мониторинга и обслуживания ИБП и в автономном режиме без установки UPSMon на компьютере.

Кроме реализации протокола SNMP, адаптеры также работают с telnet/ssh и имеют собственный веб-интерфейс. Возможности при этом в целом аналогичны описанным выше для UPSMon. Здесь есть мониторинг, хранение истории и журнала, тестирование ИБП, настройка параметров работы, уведомления через электронную почту и SMS, а также другие функции.

В комплект поставки адаптеров входит программное обеспечение: Netility для обновления прошивки и настройки IP-адресов, ClientMate для реализации безопасного отключения питания компьютеров по сигналу от ИБП, SNMPView (Windows) для управления несколькими устройствами в локальной сети, SMS Server для рассылки SMS-оповещений, а также файл MIB для интеграции ИБП с SNMP-адаптером в сторонние системы управления.

Схема подключения SNMP-адаптера NetAgent II (BT506)

При использовании в серверных комнатах может оказаться полезной интегрированная поддержка внешних датчиков состояния среды, в частности температуры и влажности (а также дыма и бинарных датчиков, например на открытие двери или окна). Они полностью интегрируются в систему, так что их показания также могут быть использованы для отправки оповещений администратору. Это неплохая альтернатива сторонним средствам мониторинга, требующим собственных датчиков, контроллеров и средств связи.

Компания Powercom была основана тридцать лет назад и имеет сегодня более двух с половиной тысяч сотрудников. Так что в надежности ее решений сомнений быть не может. Производитель имеет трех основных дистрибуторов на территории России, более четырехсот партнеров в СНГ и около двух сотен сервисных центров, а продукция сертифицирована Министерством по связи и информатизации РФ и Ростестом. Спектр решений Powercom очень широк, вы всегда сможете подобрать оптимальный вариант для решения своих задач. Одним из основных приоритетов при разработке ИБП компания называет обеспечение широкой функциональности при сохранении доступной стоимости. Это особенно важно для сегмента SMB, где востребованы надежность, удобство и длительные сроки эксплуатации.