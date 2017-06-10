Источник бесперебойного питания Powercom INF-1500

Среди современных источников бесперебойного питания можно выделить отдельную группу продуктов, предназначенную для решения задач обеспечения работы оборудования при длительном отсутствии электропитания, которые встречаются как в бизнес-сегменте, так и в частном секторе. Данные модели имеют свои конструктивные особенности, среди которых нужно отметить выходное напряжение синусоидальной формы, поддержку аккумуляторных батарей высокой емкости, возможность обеспечения высокого зарядного тока. Более подробно мы познакомимся с ними на примере устройства Powercom INF-1500.

Серия Infinity — это линейно-интерактивные ИБП с чистой синусоидой на выходе. Данное требование обусловлено необходимостью поддержки работы широкого спектра «не компьютерного» оборудования, в частности систем водоснабжения и отопления, средств обеспечения связи, а также бытовых устройств с трансформаторными блоками питания. В данном случае бывает удобнее и практичнее обеспечить «настоящее» питание в обычных розетках, чем в дальнейшем контролировать тип используемого оборудования. Кроме того, потребитель не всегда может выбрать, что будет применяться в критически важных системах.

Для обеспечения длительной автономной работы требуется использовать аккумуляторные батареи высокой емкости. С целью снижения затрат, упрощения выбора конфигурации и повышения удобства обслуживания в линейке Infinity реализована работа с подключаемыми внешними батареями. Для данных моделей рекомендуется использовать батареи емкостью 100-200 А·ч. При этом потребуется парное последовательное подключение, поскольку ИБП работают с напряжением 24 В на батареях. Тип используемых батарей — свинцово-кислотные герметизированные необслуживаемые.

Учитывая большую емкость батарей, существенным вопросом будет и скорость восстановления их заряда. Для моделей INF-1100 и INF-1500 производитель указывает максимальный ток заряда в 15 А, что является хорошим показателем. Дополнительно есть автоматическое самотестирование и защита от глубокого разряда.

Устройства отличаются широким диапазоном входных напряжений встроенного AVR, в котором они способны обеспечить питание устройств в штатном режиме от сети: от 140 до 280 В. Это снижает нагрузку на батареи и пригодится в условиях нестабильного питания, которые часто встречаются в регионах.

Учитывая специфику оборудования, набор выходных разъемов представлен парой розеток евро-формата с заземлением (Schuko, CEE7). Дополнительно предусмотрены защита от всплесков напряжения, автоматическое отключение при перегрузке и защита от короткого замыкания.

Инвертор модели INF-1500 рассчитан на обслуживание нагрузки с мощностью 1500 В·А или 1050 Вт. Это относительно немного, но является вполне характерным значением для данного типа оборудования. В случае применения двух батарей с емкостью 100 А·ч на максимальной нагрузке устройство обеспечивает около одного часа работы. Значение коэффициента мощности (Power Factor) для устройства — 0,7. Типовое время переключения на батареи составляет 2-4 мс.

ИБП INF-1500 поставляется в обычной картонной коробке с дополнительными вставками для защиты при транспортировке. В комплект поставки устройства входят шнуры для подключения батарей, печатная инструкция и гарантийный талон. Дополнительно вам может потребоваться кабель USB.

Внешний вид вполне традиционный для подобного оборудования. Габаритные размеры ИБП составляют 130×380×250 мм без учета подключений кабелей, а вес — немногим более 12 кг. Внешний кожух и большинство других элементов корпуса изготовлено из металла. Основной цвет — традиционно черный. На боковых сторонах находятся решетки для поступления воздуха в систему охлаждения инвертора.

Лицевая панель изготовлена из черного матового пластика. В верхней ее части находится блок с индикатором состояния и кнопкой включения, а под ним относительно небольшой сегментный индикатор с автоматической подсветкой. На последнем есть две шкалы уровня (заряда батарей и текущей нагрузки), цифровое поле для отображения текущего выходного напряжения и несколько служебных значков (питание от сети, питание от батареи, перегрузка, ошибка батареи, работа AVR).

На задней панели мы видим решетку вентилятора системы охлаждения. Он имеет диаметр 80 мм и работает только при необходимости, например при активном инверторе (работе нагрузки от батарей). Отметим, что скорость его вращения не регулируется и не контролируется. Учитывая позиционирование данной модели, заметный уровень шума при включении вентилятора не является проблемой.

Справа от него находятся винтовые клеммы для подключения внешних аккумуляторных батарей. Данная модель использует напряжение питания 24 В, так что для наиболее популярных батарей с 12 В необходимо использовать их последовательное или последовательно-параллельное подключение.

Чуть ниже находится порт USB для подключения к компьютеру и контрольный индикатор полярности батарей. В нижней части панели установлены две стандартные евророзетки для нагрузки и кнопка встроенного предохранителя. Здесь же выходит несъемный кабель для подключения к сети электропитания. Его длина составляет один метр, а заканчивается он стандартной евровилкой.

Стандартная гарантия на данное оборудование составляет 2 года.

В тестировании применялись две батареи Delta HRL 12-100. Они поставляются в картонных коробках с комплектом защитных колпачков и одной соединительной шиной. Штатный срок эксплуатации составляет 12 лет. Для неиспользуемых батарей (например, резервных) производитель рекомендует подзарядку раз в три месяца. Здесь стоит обратить внимание на то, что данные батареи высокой емкости имеют и немалый вес — по 33 кг каждая. Это стоит учитывать при обслуживании ИБП и выборе места их размещения.

Формат батарей стандартный — корпус из крепкого пластика, винтовые зажимы для подключения кабелей, специальные съемные ручки для удобства транспортировки. Внешние размеры одной батареи — около 325×170×215 мм без учета подключения кабелей.

При подключении батарей используются комплектные кабели. Для данной операции с указанными выше моделями батарей потребуется гаечный ключ или другой подходящий инструмент. После этого стоит перепроверить полярность подключения, для чего предусмотрен отдельный индикатор. Далее подключаем кабель питания и, при необходимости, нагрузку. Включение осуществляется кнопкой на лицевой панели. Эта же кнопка применяется для оперативного отключения звуковых сигналов ИБП. Кстати, всего их здесь предусмотрено три — переход на питание от батарей, низкий заряд батарей и перегрузка. Заметим, что данное устройство заряжает батареи и в выключенном состоянии. Кроме того, модель поддерживает включение нагрузки без наличия внешнего питания. Достаточно только иметь заряженные батареи.

Для управления и контроля за работой устройства предусмотрено подключение его к компьютеру через порт USB и фирменное программное обеспечение. В случае использования устройства с одним компьютером можно попробовать обойтись и стандартными встроенными средствами современных операционных систем, однако программа UPSMon Pro предоставляет более широкие возможности.

Утилита имеет только английский вариант интерфейса, разобраться с которым несложно. Программа позволяет администратору оценить ключевые параметры текущего состояния, включая наличие сетевого питания, процент заряда батарей и относительную нагрузку.

Кроме того, в разделе мониторинга есть список событий с указанием даты и времени и возможность построения графиков для таких параметров как входное и выходное напряжение, частота входного напряжения, нагрузка, уровень заряда батарей и температура.

В разделе конфигурации представлено пять страниц. На первой вы настраиваете действия при пропадании сетевого питания, относящиеся к локальному компьютеру. Кроме выбора критерия для выключения (предусмотрены варианты с задержкой по времени и по снижению заряда батарей), можно также запускать собственную пользовательскую программу и настроить поведение самого ИБП.

Вторая отвечает за настройку уведомлений по электронной почте, для которых потребуется внешний сервер SMTP. На ней же можно отключить всплывающие окна на рабочем столе операционной системы.

Третья страница будет полезна для осуществления проверки работоспособности ИБП. Тест батарей может проводиться в нескольких режимах — быстрый, на заданное время, до определенного уровня разряда батарей, до полного разряда.

Дополнительно предусмотрена опция для управления «эко-режимом», в котором ИБП отключает инвертор если нагрузка невелика, а также настройка режима звуковых сигналов. Можно их выключить совсем или указать интервал времени, в котором они не будут работать.

Следующая страница отвечает за настройки подключения к ИБП. Поскольку программа универсальная, то она может работать также через интерфейс RS-232, протокол SNMP и в режиме клиент-сервер с копией на другом компьютере.

Кроме того, для реализации удобного удаленного доступа предусмотрено подключение к утилите через Web-браузер. Правда в этом сценарии пользователю будет доступен только контроль текущего состояния устройства, но не управление или настройка.

Последняя страница программы позволяет установить расписание для регулярного осуществления определенных действий, включая тестирование, включение и выключение, а также перезагрузку ИБП.

Отметим, что для описываемой модели ИБП не предусмотрено управления питанием нагрузки. А если устройство находится в выключенном состоянии, то программа не имеет связи с ним.

Powercom INF-1500 может найти место в системах обеспечения бесперебойного питания для небольших офисов, сервисного, в частности коммуникационного, оборудования, а также в частных домах. Модель отличается высокой выходной мощностью, обеспечивает на выходе синусоидальный ток, позволяет гибко подобрать внешние батареи для требуемого времени автономной работы оборудования. Кроме того, для нее предусмотрены возможности удаленного контроля с подключением через порт USB и фирменную программу.